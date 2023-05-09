Беллингем отказался продлевать контракт с Боруссией Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд предприняла попытку сохранить в команде Джуда Беллингема и предложила хавбеку новый контракт. Но, как сообщают немецкие СМИ, 19-летний англичанин это предложение отклонил.

«Боруссия» предлагала Беллингему зарплату в 14 миллионов евро в год, но игрок твердо намерен перейти в «Реал», несмотря на то, что мадридский клуб предлагает ему лишь 12 миллионов евро в год.

«Реал» и «Боруссия» еще не договорились между собой по поводу суммы трансфера Беллингема. Немцы хотят получить 150 миллионов евро.