Беллингем отказался продлевать контракт с Боруссией Дортмунд
Хавбек твердо решил перейти в «Реал»
«Боруссия» Дортмунд предприняла попытку сохранить в команде Джуда Беллингема и предложила хавбеку новый контракт. Но, как сообщают немецкие СМИ, 19-летний англичанин это предложение отклонил.
«Боруссия» предлагала Беллингему зарплату в 14 миллионов евро в год, но игрок твердо намерен перейти в «Реал», несмотря на то, что мадридский клуб предлагает ему лишь 12 миллионов евро в год.
«Реал» и «Боруссия» еще не договорились между собой по поводу суммы трансфера Беллингема. Немцы хотят получить 150 миллионов евро.
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