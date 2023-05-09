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  4. Беллингем отказался продлевать контракт с Боруссией Дортмунд
Германия
09 мая 2023, 14:24 |
488
0

Беллингем отказался продлевать контракт с Боруссией Дортмунд

Хавбек твердо решил перейти в «Реал»

09 мая 2023, 14:24 |
488
0
Беллингем отказался продлевать контракт с Боруссией Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Боруссия» Дортмунд предприняла попытку сохранить в команде Джуда Беллингема и предложила хавбеку новый контракт. Но, как сообщают немецкие СМИ, 19-летний англичанин это предложение отклонил.

«Боруссия» предлагала Беллингему зарплату в 14 миллионов евро в год, но игрок твердо намерен перейти в «Реал», несмотря на то, что мадридский клуб предлагает ему лишь 12 миллионов евро в год.

«Реал» и «Боруссия» еще не договорились между собой по поводу суммы трансфера Беллингема. Немцы хотят получить 150 миллионов евро.

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Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем Реал Мадрид продление контракта
Источник Bild
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