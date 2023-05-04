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Испания
04 мая 2023, 21:54 |
1247
0

Стало известно, сколько Беллингем будет зарабатывать в Реале

Хавбек «Боруссии» Дортмунд сменит клуб летом

04 мая 2023, 21:54 |
1247
0
Стало известно, сколько Беллингем будет зарабатывать в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Реал» продолжает работу над трансфером полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. По информации британских СМИ, самому игроку был предложен контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.

«Боруссия» оценивает игрока в 130 миллионов фунтов. Разногласия между клубами по поводу оценки стоимости игрока не очень большие, ожидается, что стороны сумеют договориться.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Беллингем находится в шаге от перехода в «Реал».

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Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Источник The Times
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