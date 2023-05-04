Стало известно, сколько Беллингем будет зарабатывать в Реале

«Реал» продолжает работу над трансфером полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. По информации британских СМИ, самому игроку был предложен контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.

«Боруссия» оценивает игрока в 130 миллионов фунтов. Разногласия между клубами по поводу оценки стоимости игрока не очень большие, ожидается, что стороны сумеют договориться.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Беллингем находится в шаге от перехода в «Реал».