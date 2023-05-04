Испания04 мая 2023, 21:54 |
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Стало известно, сколько Беллингем будет зарабатывать в Реале
Хавбек «Боруссии» Дортмунд сменит клуб летом
04 мая 2023, 21:54 |
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«Реал» продолжает работу над трансфером полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. По информации британских СМИ, самому игроку был предложен контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год.
«Боруссия» оценивает игрока в 130 миллионов фунтов. Разногласия между клубами по поводу оценки стоимости игрока не очень большие, ожидается, что стороны сумеют договориться.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Беллингем находится в шаге от перехода в «Реал».
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