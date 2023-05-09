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  4. Не Шериф. Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Риме
WTA
09 мая 2023, 14:05 | Обновлено 09 мая 2023, 14:06
612
4

Не Шериф. Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Риме

Ангелина сразится с одной из самых неудобных для себя оппоненток

09 мая 2023, 14:05 | Обновлено 09 мая 2023, 14:06
612
4
Не Шериф. Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Блинкова

Анна Блинкова (№73 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, где сыграет со второй ракеткой Украины Ангелиной Калининой (№47 WTA).

В матче первого раунда Блинкова в трех сетах переиграла египтянку Майяр Шериф (№43 WTA), которая выбила Калинину с предыдущего турнира в Мадриде.

Рим. Первый круг
Майяр Шериф (Египет) – Анна Блинкова – 6:2, 2:6, 3:6

Блинкова и Калинина ранее встречались шесть раз, украинка выиграла лишь последнюю встречу.

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Анна Блинкова Майяр Шериф WTA Рим
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Andrey_1992
Ястремська обіграла цю кацапку, час тепер Калініній її поставити на місце
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+2
u6464u
назвіть для цієі зірки зручну суперницю , її не існує 
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+1
Олександр Радченко
Калинина сейчас всем подряд проигрывает, а в придачу неудобная  сопернирница. 
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0
Обсервер Влад
Томас Бах аплодує стоячи - буде чергове підтвердження його правоти, якщо Калініна вийде на матч
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-1
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