WTA09 мая 2023, 14:05 | Обновлено 09 мая 2023, 14:06
612
4
Не Шериф. Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Риме
Ангелина сразится с одной из самых неудобных для себя оппоненток
09 мая 2023, 14:05 | Обновлено 09 мая 2023, 14:06
612
4
Анна Блинкова (№73 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, где сыграет со второй ракеткой Украины Ангелиной Калининой (№47 WTA).
В матче первого раунда Блинкова в трех сетах переиграла египтянку Майяр Шериф (№43 WTA), которая выбила Калинину с предыдущего турнира в Мадриде.
Рим. Первый круг
Майяр Шериф (Египет) – Анна Блинкова – 6:2, 2:6, 3:6
Блинкова и Калинина ранее встречались шесть раз, украинка выиграла лишь последнюю встречу.
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Комментарии 4
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Ястремська обіграла цю кацапку, час тепер Калініній її поставити на місце
назвіть для цієі зірки зручну суперницю , її не існує
Калинина сейчас всем подряд проигрывает, а в придачу неудобная сопернирница.
Томас Бах аплодує стоячи - буде чергове підтвердження його правоти, якщо Калініна вийде на матч
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