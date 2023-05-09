Не Шериф. Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Риме

Анна Блинкова (№73 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, где сыграет со второй ракеткой Украины Ангелиной Калининой (№47 WTA).

В матче первого раунда Блинкова в трех сетах переиграла египтянку Майяр Шериф (№43 WTA), которая выбила Калинину с предыдущего турнира в Мадриде.

Рим. Первый круг

Майяр Шериф (Египет) – Анна Блинкова – 6:2, 2:6, 3:6

Блинкова и Калинина ранее встречались шесть раз, украинка выиграла лишь последнюю встречу.