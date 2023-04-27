Калинина покидает Мадрид, не найдя управу на Шериф

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) в своем стартовом матче на турнире WTA 1000 в Мадриде в рамках второго круга выяснила отношения с Майярой Шериф из Египта (№59 WTA).

В первой партии Калинина позволила сопернице сделать два брейка и проиграла со счетом 2:6. При двух потерянных подачах украинка была близка к провалу и во втором сете. Она проигрывала 2:4, но в итоге сумела довести партию до тай-брейка. На него сил у Ангелины уже не хватило – 3:7.

Соперницы бились на корте за победу 1 час 36 минут.

WTA 1000 Мадрид. Второй круг

Майяр Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина, 30) – 6:2, 7:6 (7:3)

Быстрое завершение борьбы в Мадриде дорого обойдется Калининой в мировом рейтинге. В новой редакции реестра Женской теннисной ассоциации она откатится вниз минимум на 12 позиций.