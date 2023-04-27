Калинина покидает Мадрид, не найдя управу на Шериф
Украинка в испанской столице сходу разочаровала
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) в своем стартовом матче на турнире WTA 1000 в Мадриде в рамках второго круга выяснила отношения с Майярой Шериф из Египта (№59 WTA).
В первой партии Калинина позволила сопернице сделать два брейка и проиграла со счетом 2:6. При двух потерянных подачах украинка была близка к провалу и во втором сете. Она проигрывала 2:4, но в итоге сумела довести партию до тай-брейка. На него сил у Ангелины уже не хватило – 3:7.
Соперницы бились на корте за победу 1 час 36 минут.
WTA 1000 Мадрид. Второй круг
Майяр Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина, 30) – 6:2, 7:6 (7:3)
Быстрое завершение борьбы в Мадриде дорого обойдется Калининой в мировом рейтинге. В новой редакции реестра Женской теннисной ассоциации она откатится вниз минимум на 12 позиций.
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P.S. Дуже сумно сьогодні стало. Світоліній до повернення форми так само, як до місяця раком йти, а більш молоде покоління, як ми сьогодні побачили, з головою так і не порозумілося. Дуже сумно дивитися на український теніс зараз, а що з ним станеться в майбутньому, аж лячко думати.
Добре хоч хокеїсти покращили настрій!