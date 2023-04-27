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  4. Калинина покидает Мадрид, не найдя управу на Шериф
WTA
27 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 27 апреля 2023, 19:29
1021
3

Калинина покидает Мадрид, не найдя управу на Шериф

Украинка в испанской столице сходу разочаровала

27 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 27 апреля 2023, 19:29
1021
3
Калинина покидает Мадрид, не найдя управу на Шериф
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) в своем стартовом матче на турнире WTA 1000 в Мадриде в рамках второго круга выяснила отношения с Майярой Шериф из Египта (№59 WTA).

В первой партии Калинина позволила сопернице сделать два брейка и проиграла со счетом 2:6. При двух потерянных подачах украинка была близка к провалу и во втором сете. Она проигрывала 2:4, но в итоге сумела довести партию до тай-брейка. На него сил у Ангелины уже не хватило – 3:7.

Соперницы бились на корте за победу 1 час 36 минут.

WTA 1000 Мадрид. Второй круг

Майяр Шериф (Египет) – Ангелина Калинина (Украина, 30) – 6:2, 7:6 (7:3)

Быстрое завершение борьбы в Мадриде дорого обойдется Калининой в мировом рейтинге. В новой редакции реестра Женской теннисной ассоциации она откатится вниз минимум на 12 позиций.

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Ангелина Калинина WTA Мадрид Майяр Шериф
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Fdail
Ну як так можно безвідповідально грати, коли знаєш, скілько очок тобі тут захищати? Ну хоча б про гроші подумала, які можна заробити, я не знаю. Ну і добре було б , якщо  це програла якійсь ветеранші, яка набирає форму ( типу Вондроушевій), чи якійсь молодій зірочці ( сестрам Фругвіртовам, чи , прости Господь, андрєєвій). Але це ж Шеріф , абсолютно нічим не краща по грі за Гелю, особливо на грунті.
P.S. Дуже сумно сьогодні стало. Світоліній до повернення форми так само, як до місяця раком йти, а більш молоде покоління, як ми сьогодні побачили, з головою так і не порозумілося. Дуже сумно дивитися на український теніс зараз, а що з ним станеться в майбутньому,  аж лячко думати.
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+11
Павло Бубенко
З тією грою, що демонструють наші "топи-тенісистки" - їхнє місце, причому усіх трьох, і Даяни, і Марти, і Калініної - десь у другій сотні, приблизно там, де зараз перебуває Ястремська!
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+6
Александр Ад
Вчора що Світоліна виставлялася шо ли..не гра а імітація,що Геля.,що Марта.Вся надія знов на Лесю.Дай бог їй здоров'я!
Добре хоч хокеїсти покращили настрій!
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+2
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