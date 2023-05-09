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Испания
09 мая 2023, 11:56 | Обновлено 09 мая 2023, 12:04
93
0

Вальверде в последних матчах играл с повреждением

Хавбек «Реала» выходил на поле, несмотря на серьезный дискомфорт

09 мая 2023, 11:56 | Обновлено 09 мая 2023, 12:04
93
0
Вальверде в последних матчах играл с повреждением
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде принимал участие в последних матчах с травмой. Уругваец выходил на поле, несмотря на серьёзный дискомфорт.

Вальверде в последнее время часто дают отдых. Это связано с тем, что тренерский штаб «Реала» определил ключевые матчи, в которых Федерико может выложиться на 100%.

В числе подобных поединков был финал Кубка Испании с «Осасуной», где «Реал» добыл минимальную победу.

Ожидается, что в матче против «Манчестер Сити» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов Вальверде также выйдет в стартовом составе.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид травма
Источник Relevo
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