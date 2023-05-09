Вальверде в последних матчах играл с повреждением

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде принимал участие в последних матчах с травмой. Уругваец выходил на поле, несмотря на серьёзный дискомфорт.

Вальверде в последнее время часто дают отдых. Это связано с тем, что тренерский штаб «Реала» определил ключевые матчи, в которых Федерико может выложиться на 100%.

В числе подобных поединков был финал Кубка Испании с «Осасуной», где «Реал» добыл минимальную победу.

Ожидается, что в матче против «Манчестер Сити» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов Вальверде также выйдет в стартовом составе.