Вальверде в последних матчах играл с повреждением
Хавбек «Реала» выходил на поле, несмотря на серьезный дискомфорт
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде принимал участие в последних матчах с травмой. Уругваец выходил на поле, несмотря на серьёзный дискомфорт.
Вальверде в последнее время часто дают отдых. Это связано с тем, что тренерский штаб «Реала» определил ключевые матчи, в которых Федерико может выложиться на 100%.
В числе подобных поединков был финал Кубка Испании с «Осасуной», где «Реал» добыл минимальную победу.
Ожидается, что в матче против «Манчестер Сити» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов Вальверде также выйдет в стартовом составе.
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