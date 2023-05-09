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Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 11:59 | Обновлено 09 мая 2023, 12:27
638
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Ничья Шахтера, скандал в игре Днепра-1, победа Динамо

Cамые интересные события 25-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

09 мая 2023, 11:59 | Обновлено 09 мая 2023, 12:27
638
2
Ничья Шахтера, скандал в игре Днепра-1, победа Динамо
СК Днепр-1

Лидер чемпионского забега – «Шахтер» – оступился в гостях у «Александрии»: ничья 1:1. «Днепр-1» добыл волевую победу в Одессе, одолев «Черноморец» 2:1. Однако у победы «днепрян» есть горькое послевкусие из-за «левого» пенальти. Первую победу в последних 18-ти матчах одержал «Металлист». «Динамо» на выезде победило «Кривбасс».

Матч тура

«Александрия» остановила победную поступь «Шахтера». В принципе, александрийская команда в последнее время становится настоящим камнем преткновения для «горняков». Вот и в этот раз «оранжево-черные» испытали серьезные проблемы в игре против коллектива Руслана Ротаня. Дончане пропустили уже в дебюте встречи – отличился Михайленко. Победный для хозяев счет продержался до середины второго тайма – именно тогда подопечные Йовичевича сравняли счет благодаря точному удару Келси, который до этого запорол пару верных моментов. «Шахтер» мог и вырвать победу, если бы арбитр засчитал гол Зубкова. Но не в этот раз.

Травма тура

В последних матчах казалось, что основной форвард «Шахтера» Траоре наконец-то набрал хорошую форму и полностью восстановился от последствий сложной травмы. Однако в игре против «Александрии» Траоре снова сломался. В середине первой половины встречи Лассина был вынужден покинуть поле из-за повреждения. По словам наставника «Шахтера» Йовичевича, у нападающего надрыв передней части бедра.


ФК Шахтер. Лассина Траоре

Скандалы тура

В матчах с участием лидеров – «Шахтера» и «Днепра-1» – не обошлось без судейских скандалов. В игре «Черноморец» – «Днепр-1» арбитр встречи Панчишин в середине второго тайма назначил в ворота хозяев пенальти за фол, который был за пределами штрафной площади.

А в поединке «Александрия» – «Шахтер» судья Дердо в конце встречи не засчитал гол «горняка» Зубкова, зафиксировав офсайд у Конопли.

Пенальти тура

На 62-й минуте матча «Черноморец» – «Днепр-1» арбитр Панчишин назначил пенальти в ворота одесситов. Предлогом для судейского вердикта стал фол Васильева против Рубчинского. Однако сам факт нарушения со стороны игрока «Черноморца» вызывает сомнения. Кроме того, если нарушение и было, то явно за пределами штрафной площади. Тем не менее, Панчишин указал на точку. Удар Довбика Паст парировал. Однако в момент удара вратарь одесситов не находился на линии ворот, и арбитр счел необходимым перебить пенальти. Но и со второй попытки Довбик не переиграл Паста.

Слова тура

После игры с «Днепром-1» главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук очень старательно подбирал слова о судействе, но все равно получилось остро: «Я не хотел бы, чтобы когда-нибудь такое судейство было в пользу «Черноморца». И чтобы это судейство позволило «Черноморцу» стать чемпионом или выиграть. Это настолько большой осадок, что думаю – для чего это все, в принципе? До такого опускаться... Мне просто смешно все это наблюдать. Мне очень жаль, что это происходит в нашем футболе».

Победа тура

17 матчей подряд не выигрывал «Металлист». И вот, наконец, это знаменательное событие состоялось: «желто-синие» одержали победу. В не очень зрелищном и не весьма интересном поединке харьковчане минимально одолели «Львов» 1:0, что позволило им на время покинуть предпоследнее место в турнирной таблице. А вот львовяне потерпели уже восьмое поражение кряду, и от понижения в классе их вряд ли спасет даже чудо.

Футболки тура


ФК Динамо

Перед матчем с «Кривбассом» футболисты «Динамо» поддержали своего главного тренера Мирчу Луческу, которому недавно была сделана операция на левой ноге. Игроки одели футболки с надписью «Мистер, мы ждем вас».

Передача тура

Единственный гол в матче «Кривбасс» – «Динамо» забил защитник киевлян Попов. Однако лавры героя эпизода Денис должен разделить с Андриевским. Александр исполнил идеальную по точности передачу с угла штрафной площади в центр вратарской зоны: Попову оставалось просто подставить голову под мяч.

Автогол тура

Курьезный гол в свои ворота в матче против «Колоса» отправил защитник «Вереса» Балан. Гости атаковали правым флангом, после чего последовала низовая передача в штрафную площадь «народного клуба». Там, окромя футболистов «Вереса», не было никого. Но и этого оказалось достаточно, чтобы «Колос» повел в счете: мяч стукнулся об ногу Балана и залетел в сетку ворот.

Неожиданность тура

Достаточно легко «Минай» одолел претендента на еврокубковую зону – «Ворсклу». По словам главного тренера полтавской команды Виктора Скрипника, его подопечные «не играли в атакующий футбол». А вот подопечные Владимира Шарана – играли. И забили два мяча – в добавленное в каждом из таймов время. Отличились Петько и Твердохлиб.

Разгромы тура

«Рух» под руководством нового главного тренера Виталия Пономарева наконец-то добыл первую победу. И сразу же – разгромную. Львовяне победили «Ингулец» – 3:0, и покинули предпоследнее место в турнирной таблице.

А вот «Заря», с аналогичным счетом победившая «Металлист-1925», добыла уже пятую победу подряд. А в общем луганский коллектив выиграл девять из десяти матчей второго круга. По набранным в весенней части сезона очкам команда ван Леувена – единоличный лидер.

Символическая сборная тура: Паст – Конопля, Попов, Бабогло, Вантух - Андриевский, Михайленко - Назаренко, Герреро, Твердохлиб – Климчук.

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Источник Sport.ua
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Український Крим
За цією медальною метушнею ніхто не звертає увагу на на наших "достойників", які облаштувались на 6-7 місцях, а саме Колос і Кривбас...Ці команди спромоглися забити по 21 голу в 25 іграх, що для таких високих місць просто ганьба нашого футболу!  Рівень гірший за аутсайдера Металіста, який забив 30 м'ячів  
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-1
Remark
Так! Выговор Запосному и вычет с его зарплаты 10%. Как так, что его комент тут не первый, и нет упоминаний про шубы, Красникова и ручное ФФУ? Не порядок. Так не работают.
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-1
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