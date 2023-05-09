Сергей БУЛЕЦА: «Нужно выигрывать и не терять очки»

Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (3:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

— Смотря за весенними матчами «Зари», поединок с харьковским «Металлистом 1925» был одним из самых легких для твоей команды во втором круге. Ты согласен с этим утверждением?

— В первом тайме после того, как мы открыли счет, мы чуть не разобрались с футболистами соперника. Потом мы перестроились и стали играть гораздо агрессивней.

— Было видно, что вы чуть злились на партнеров, когда они не всегда отдавали вам передачи. Но главный тренер оценил ваши старания. Насколько это важно для вас?

— Это командная работа. Без эмоций на поле нельзя играть. В следующей игре ребята отдадут мне не одну передачу, все нормально.

— Статистика первого тайма, а именно удары по воротам – 12:2 в пользу «Зари» — о многом говорит. Но у харьковчан был хороший шанс для взятия…

— Думаю, мы бы все равно прибавили бы во втором тайме. Играли с запасом. «Заря» играет очень интенсивно.

— В турнирную таблицу смотрите?

— Конечно, нужно выигрывать и не терять очки.

— Не играли Имереков и Бражко, это большая потеря для вас?

— У нас есть, кем заменить этих ребят. У нас обойма 25-27 человек. Все ребята тренируются с большой интенсивностью.