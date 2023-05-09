Андрей Ткачук провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч с «Зарей» (0:3) стал 250-м для 35-летнего полузащитника «Металлиста 1925» Андрея Ткачука в чемпионатах Украины.

146 встреч он отыграл за «Карпаты», 69 – за «Ворсклу», 23 – за «Минай», 7 – за «Арсенал» и 5 – за «Металлист 1925». На рубеж «250» Андрей вышел через 16 лет 9 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 29 апреля 2007 года в гостевом поединке «Карпат», где начиналась его карьера, с «Днепром» (2:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Ткачука в УПЛ