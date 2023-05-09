Андрей Ткачук провел 250-й матч в чемпионатах Украины
35-летний хавбек «Металлиста 1925» защищал в УПЛ цвета 5 клубов
Матч с «Зарей» (0:3) стал 250-м для 35-летнего полузащитника «Металлиста 1925» Андрея Ткачука в чемпионатах Украины.
146 встреч он отыграл за «Карпаты», 69 – за «Ворсклу», 23 – за «Минай», 7 – за «Арсенал» и 5 – за «Металлист 1925». На рубеж «250» Андрей вышел через 16 лет 9 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 29 апреля 2007 года в гостевом поединке «Карпат», где начиналась его карьера, с «Днепром» (2:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Андрея Ткачука в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Ткачука
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
29.04.2007
|
Карпаты
|
Днепр
|
2:2 (г)
|
50-й
|
27.09.2009
|
Карпаты
|
Черноморец
|
1:1 (г)
|
100-й
|
13.08.2011
|
Карпаты
|
Заря
|
2:1 (д)
|
150-й
|
26.10.2013
|
Карпаты
|
Металлист
|
1:2 (г)
|
200-й
|
21.08.2016
|
Ворскла
|
Сталь Км
|
0:0 (д)
|
250-й
|
08.05.2023
|
Металлист 1925
|
Заря
|
0:3 (г)
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