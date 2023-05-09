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  4. Андрей Ткачук провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 11:05 | Обновлено 09 мая 2023, 11:11
154
0

Андрей Ткачук провел 250-й матч в чемпионатах Украины

35-летний хавбек «Металлиста 1925» защищал в УПЛ цвета 5 клубов

09 мая 2023, 11:05 | Обновлено 09 мая 2023, 11:11
154
0
Андрей Ткачук провел 250-й матч в чемпионатах Украины
ФК Заря. Андрей Ткачук (№19)

Матч с «Зарей» (0:3) стал 250-м для 35-летнего полузащитника «Металлиста 1925» Андрея Ткачука в чемпионатах Украины.

146 встреч он отыграл за «Карпаты», 69 – за «Ворсклу», 23 – за «Минай», 7 – за «Арсенал» и 5 – за «Металлист 1925». На рубеж «250» Андрей вышел через 16 лет 9 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 29 апреля 2007 года в гостевом поединке «Карпат», где начиналась его карьера, с «Днепром» (2:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Ткачука в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Ткачука

Соперник

Счет

1-й

29.04.2007

Карпаты

Днепр

2:2 (г)

50-й

27.09.2009

Карпаты

Черноморец

1:1 (г)

100-й

13.08.2011

Карпаты

Заря

2:1 (д)

150-й

26.10.2013

Карпаты

Металлист

1:2 (г)

200-й

21.08.2016

Ворскла

Сталь Км

0:0 (д)

250-й

08.05.2023

Металлист 1925

Заря

0:3 (г)

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Источник Sport.ua
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