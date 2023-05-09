ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Реал – Манчестер Сити

Во вторник, 9 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Предлагаем вашему вниманию видео пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы накануне поединка.