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Лига чемпионов
09 мая 2023, 10:59 | Обновлено 09 мая 2023, 11:06
582
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Реал – Манчестер Сити

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

09 мая 2023, 10:59 | Обновлено 09 мая 2023, 11:06
582
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Реал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Во вторник, 9 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Предлагаем вашему вниманию видео пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы накануне поединка.

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Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити видео
Источник Sport.ua
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