Лига чемпионов09 мая 2023, 10:59 | Обновлено 09 мая 2023, 11:06
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ВИДЕО. Слова Гвардиолы перед матчем Реал – Манчестер Сити
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
09 мая 2023, 10:59 | Обновлено 09 мая 2023, 11:06
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Во вторник, 9 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Предлагаем вашему вниманию видео пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы накануне поединка.
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