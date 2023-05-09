Александр Скляр провел 200-й матч за Ворсклу в УПЛ
32-летний хавбек стал 8-м членом «Клуба 200» полтавчан
Матч против «Миная» (0:2) стал 200-м для Александра Скляра в чемпионатах Украины в рядах «Ворсклы». Он стал 8-м игроком полтавчан, достигшим этого рубежа.
Дорога в «Клуб 200» бело-зеленых заняла у Александра 10 лет 209 дней, начиная с дебюта, который состоялся 7 октября 2012 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Таврией» (0:0). 106 раз задействовал Скляра в матчах УПЛ Василий Сачко, 44 – Юрий Максимов, 20 – Виктор Скрипник, 16 – Виталий Косовский и 14 – Сергей Свистун.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев «Ворсклы» в чемпионатах Украины
|
|
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
2008-2023
|
346
|
2.
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
2006-2016
|
292
|
3.
|
Геннадий МЕДВЕДЕВ
|
1999-2011
|
243
|
4.
|
Игорь ПЕРДУТА
|
2012-2023
|
239
|
5.
|
Йован МАРКОСКИ
|
2007-2015
|
226
|
|
Павел РЕБЕНОК
|
2005-2021
|
226
|
7.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
2001-2013
|
212
|
8.
|
Александр СКЛЯР
|
2013-2023
|
200
|
9.
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
2007-2015
|
170
|
10.
|
Виталий КОБЗАРЬ
|
1997-2003
|
157
|
|
Вадим САПАЙ
|
2013-2021
|
157
Сезоны обозначены годом их окончания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий в видео разворачивает флаг Украины на трибунах «Гудисон Парк»
«Ириски» неожиданно уничтожили «чаек» со счетом 5:1