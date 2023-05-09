Александр Скляр провел 200-й матч за Ворсклу в УПЛ

Матч против «Миная» (0:2) стал 200-м для Александра Скляра в чемпионатах Украины в рядах «Ворсклы». Он стал 8-м игроком полтавчан, достигшим этого рубежа.

Дорога в «Клуб 200» бело-зеленых заняла у Александра 10 лет 209 дней, начиная с дебюта, который состоялся 7 октября 2012 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Таврией» (0:0). 106 раз задействовал Скляра в матчах УПЛ Василий Сачко, 44 – Юрий Максимов, 20 – Виктор Скрипник, 16 – Виталий Косовский и 14 – Сергей Свистун.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев «Ворсклы» в чемпионатах Украины

Сезоны Матчи 1. Владимир ЧЕСНАКОВ 2008-2023 346 2. Арменд ДАЛЛКУ 2006-2016 292 3. Геннадий МЕДВЕДЕВ 1999-2011 243 4. Игорь ПЕРДУТА 2012-2023 239 5. Йован МАРКОСКИ 2007-2015 226 Павел РЕБЕНОК 2005-2021 226 7. Сергей ДОЛГАНСКИЙ 2001-2013 212 8. Александр СКЛЯР 2013-2023 200 9. Ахмед ЯНУЗИ 2007-2015 170 10. Виталий КОБЗАРЬ 1997-2003 157 Вадим САПАЙ 2013-2021 157

Сезоны обозначены годом их окончания.