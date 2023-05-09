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  4. Александр Скляр провел 200-й матч за Ворсклу в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 10:41 | Обновлено 09 мая 2023, 10:48
29
0

Александр Скляр провел 200-й матч за Ворсклу в УПЛ

32-летний хавбек стал 8-м членом «Клуба 200» полтавчан

09 мая 2023, 10:41 | Обновлено 09 мая 2023, 10:48
29
0
Александр Скляр провел 200-й матч за Ворсклу в УПЛ
ФК Ворскла. Александр Скляр

Матч против «Миная» (0:2) стал 200-м для Александра Скляра в чемпионатах Украины в рядах «Ворсклы». Он стал 8-м игроком полтавчан, достигшим этого рубежа.

Дорога в «Клуб 200» бело-зеленых заняла у Александра 10 лет 209 дней, начиная с дебюта, который состоялся 7 октября 2012 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Таврией» (0:0). 106 раз задействовал Скляра в матчах УПЛ Василий Сачко, 44 – Юрий Максимов, 20 – Виктор Скрипник, 16 – Виталий Косовский и 14 – Сергей Свистун.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев «Ворсклы» в чемпионатах Украины

Сезоны

Матчи

1.

Владимир ЧЕСНАКОВ

2008-2023

346

2.

Арменд ДАЛЛКУ

2006-2016

292

3.

Геннадий МЕДВЕДЕВ

1999-2011

243

4.

Игорь ПЕРДУТА

2012-2023

239

5.

Йован МАРКОСКИ

2007-2015

226

Павел РЕБЕНОК

2005-2021

226

7.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

2001-2013

212

8.

Александр СКЛЯР

2013-2023

200

9.

Ахмед ЯНУЗИ

2007-2015

170

10.

Виталий КОБЗАРЬ

1997-2003

157

Вадим САПАЙ

2013-2021

157

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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