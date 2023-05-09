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Франция
09 мая 2023, 10:41 | Обновлено 09 мая 2023, 10:54
63
0

Нант отправил в отставку главного тренера

Антуан Комбуаре уволен из французского клуба

09 мая 2023, 10:41 | Обновлено 09 мая 2023, 10:54
63
0
Нант отправил в отставку главного тренера
ФК Нант. Антуан Комбуаре

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре, который возглавил «канареек» в феврале 2021 года, был отправлен в отставку.

«Нант» переживает неудачный отрезок сезона. Команда не может одержать победу на протяжении 11 поединков. В последнем матче «канарейки» на домашнем стадионе потерпели поражение от «Страсбурга» со счетом 0:2.

После 34 туров Лиги 1 «Нант» набрал 32 балла и располагается на 17-м месте в турнирной таблице. Отставание от идущего 16-м «Осера» два очка.

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Источник Goal.com
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