Нант отправил в отставку главного тренера
Антуан Комбуаре уволен из французского клуба
Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре, который возглавил «канареек» в феврале 2021 года, был отправлен в отставку.
«Нант» переживает неудачный отрезок сезона. Команда не может одержать победу на протяжении 11 поединков. В последнем матче «канарейки» на домашнем стадионе потерпели поражение от «Страсбурга» со счетом 0:2.
После 34 туров Лиги 1 «Нант» набрал 32 балла и располагается на 17-м месте в турнирной таблице. Отставание от идущего 16-м «Осера» два очка.
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