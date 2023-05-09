Роджер ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что Надаль и Джокович сыграют на Ролан Гаррос»
Экс-лидер мирового тенниса поддержал своих бывших соперников
Бывший лидер мирового тенниса Роджер Федерер высказался о том, что участие Рафаэля Надаль на Ролан Гаррос пока остается под вопросом.
«Отсутствие Рафы было бы ужасно обидным для тенниса. Я все еще надеюсь, что он сыграет. Видел, что он снялся с Рима, и желаю ему всего наилучшего.
Безусловно, и Новак мало играл, поэтому я надеюсь, что он тоже вернется сильным и что все молодые ребята примут участие. Я обязательно буду смотреть», – сказал Федерер.
Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 11 июня.
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