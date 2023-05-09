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Ролан Гаррос
09 мая 2023, 10:20 | Обновлено 09 мая 2023, 10:22
84
0

Роджер ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что Надаль и Джокович сыграют на Ролан Гаррос»

Экс-лидер мирового тенниса поддержал своих бывших соперников

09 мая 2023, 10:20 | Обновлено 09 мая 2023, 10:22
84
0
Роджер ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что Надаль и Джокович сыграют на Ролан Гаррос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Бывший лидер мирового тенниса Роджер Федерер высказался о том, что участие Рафаэля Надаль на Ролан Гаррос пока остается под вопросом.

«Отсутствие Рафы было бы ужасно обидным для тенниса. Я все еще надеюсь, что он сыграет. Видел, что он снялся с Рима, и желаю ему всего наилучшего.

Безусловно, и Новак мало играл, поэтому я надеюсь, что он тоже вернется сильным и что все молодые ребята примут участие. Я обязательно буду смотреть», – сказал Федерер.

Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 11 июня.

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Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос 2023
Источник Sky Sports
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