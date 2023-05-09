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Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 08:19 | Обновлено 09 мая 2023, 08:40
711
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто беззубо играет Динамо»

Бывший форвард «Динамо» раскритиковал киевлян

09 мая 2023, 08:19 | Обновлено 09 мая 2023, 08:40
711
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто беззубо играет Динамо»
УНИАН. Виктор Леоненко

Экс-нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал минимальную победу «бело-синих» над «Кривбассом» (1:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» еще спит, прессинг не получается, ну и дружит пока с браком. Должен сказать, что сейчас «Кривбасс» неплохо выглядит. Еще и попали в перекладину, со штрафного, конечно, случайно. Но там и Капич хорошо бил.

Радует, что играют в понедельник. Ну а так, просто беззубо играет Динамо. Лучше бы, честно, Джиро (велогонка Джиро д'Италия) смотрел», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Леоненко PROSPORT
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