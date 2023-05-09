Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто беззубо играет Динамо»

Экс-нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал минимальную победу «бело-синих» над «Кривбассом» (1:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» еще спит, прессинг не получается, ну и дружит пока с браком. Должен сказать, что сейчас «Кривбасс» неплохо выглядит. Еще и попали в перекладину, со штрафного, конечно, случайно. Но там и Капич хорошо бил.

Радует, что играют в понедельник. Ну а так, просто беззубо играет Динамо. Лучше бы, честно, Джиро (велогонка Джиро д'Италия) смотрел», - сказал Леоненко.