Виктор ЛЕОНЕНКО: «Просто беззубо играет Динамо»
Бывший форвард «Динамо» раскритиковал киевлян
Экс-нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал минимальную победу «бело-синих» над «Кривбассом» (1:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.
«Динамо» еще спит, прессинг не получается, ну и дружит пока с браком. Должен сказать, что сейчас «Кривбасс» неплохо выглядит. Еще и попали в перекладину, со штрафного, конечно, случайно. Но там и Капич хорошо бил.
Радует, что играют в понедельник. Ну а так, просто беззубо играет Динамо. Лучше бы, честно, Джиро (велогонка Джиро д'Италия) смотрел», - сказал Леоненко.
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