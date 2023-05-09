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Лига чемпионов
09 мая 2023, 07:57 | Обновлено 09 мая 2023, 08:19
398
0

РОДРИГО: «Никто не знает, как остановить Холанда»

Нападающий «Реала» – о предстоящем матче против «Манчестер Сити»

09 мая 2023, 07:57 | Обновлено 09 мая 2023, 08:19
398
0
РОДРИГО: «Никто не знает, как остановить Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Форвард мадридского «Реала» Родриго поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» всегда выглядит пугающе. Это отличная команда, которая очень хорошо играет. Но мы уверены, что способны победить.

Холанд забивает много голов. Никто не знает, как его остановить, и я надеюсь, что ему не удастся забить нам», - сказал Родриго.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Источник TVE
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