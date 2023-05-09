РОДРИГО: «Никто не знает, как остановить Холанда»

Форвард мадридского «Реала» Родриго поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» всегда выглядит пугающе. Это отличная команда, которая очень хорошо играет. Но мы уверены, что способны победить.

Холанд забивает много голов. Никто не знает, как его остановить, и я надеюсь, что ему не удастся забить нам», - сказал Родриго.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало в 22:00 по Киеву.