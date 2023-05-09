Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тони КРООС: «Нам нужно сильно сыграть в защите и забивать голы»
Лига чемпионов
09 мая 2023, 07:38 | Обновлено 09 мая 2023, 07:55
210
0

Тони КРООС: «Нам нужно сильно сыграть в защите и забивать голы»

Хавбек «Реала» – о предстоящем матче против «Манчестер Сити»

09 мая 2023, 07:38 | Обновлено 09 мая 2023, 07:55
210
0
Тони КРООС: «Нам нужно сильно сыграть в защите и забивать голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Игроки устали? Нет, мы в порядке. Мы не будем искать оправданий. Нельзя чувствовать себя уставшим перед полуфиналом Лиги чемпионов.

Мы ожидаем увидеть очень сильного соперника в лице «Манчестер Сити». Эта команда прекрасно играет. Нам нужно сильно сыграть в защите и забивать голы. Мы привыкли играть в таких матчах», - сказал Кроос.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало в 22:00 по Киеву. В прошлом сезоне «сливочные» проиграли первый матч 3:4, однако в ответном одержали победу со счетом 3:1 и оставили «горожан» за бортом турнира.

По теме:
РОДРИГО: «Никто не знает, как остановить Холанда»
РОДРИ: «Не люблю говорить о прошлом. Мы многое поменяли»
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Тони Кроос Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Волейбол | 08 мая 2023, 13:31 28
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом

Тарас Хтей не стесняется собирать средства военным, которые убивают его земляков

Юрий ВИРТ: «Гол, который мы пропустили – это уровень ДЮСШ U10»
Футбол | 09 мая 2023, 01:45 1
Юрий ВИРТ: «Гол, который мы пропустили – это уровень ДЮСШ U10»
Юрий ВИРТ: «Гол, который мы пропустили – это уровень ДЮСШ U10»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение в матче 25-го тура УПЛ против «Колоса»

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Футбол | 09.05.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Футбол | 08.05.2023, 21:00
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Теннис | 08.05.2023, 09:28
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
07.05.2023, 09:06 26
Бокс
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
07.05.2023, 22:49 4
Футбол
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
08.05.2023, 22:20 2
Футбол
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
09.05.2023, 03:17 1
Теннис
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
07.05.2023, 17:50 24
Футбол
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
08.05.2023, 20:57 4
Футбол
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
08.05.2023, 00:51 3
Футбол
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
07.05.2023, 13:21 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности