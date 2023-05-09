Тони КРООС: «Нам нужно сильно сыграть в защите и забивать голы»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Игроки устали? Нет, мы в порядке. Мы не будем искать оправданий. Нельзя чувствовать себя уставшим перед полуфиналом Лиги чемпионов.

Мы ожидаем увидеть очень сильного соперника в лице «Манчестер Сити». Эта команда прекрасно играет. Нам нужно сильно сыграть в защите и забивать голы. Мы привыкли играть в таких матчах», - сказал Кроос.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало в 22:00 по Киеву. В прошлом сезоне «сливочные» проиграли первый матч 3:4, однако в ответном одержали победу со счетом 3:1 и оставили «горожан» за бортом турнира.