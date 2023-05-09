РОДРИ: «Не люблю говорить о прошлом. Мы многое поменяли»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Полуфинал прошлой Лиги чемпионов? Футбол бывает таким. Мы блестяще играли все 180 минут, но порой этого мало. Мы не лучшим образом провели последние минуты ответного матча. Выводы сделали, но я не люблю говорить о прошлом. Мы многое поменяли.

Мы весь год хорошо играли. Результаты не всегда были хороши, но сейчас мы знаем, что надо делать. На этом отрезке сезона большие команды вроде нашей знают, когда нужно поднажать», - сказал Родри.

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 9 мая. Начало в 22:00 по Киеву. В прошлом сезоне «сливочные» проиграли первый матч 3:4, однако в ответном одержали победу со счетом 3:1 и оставили «горожан» за бортом турнира.