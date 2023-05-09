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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку»
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 03:39 |
34
0

Ярослав ВИШНЯК: «Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку»

Главный тренер «Колоса» – о победе в матче 25-го тура УПЛ против «Вереса»

09 мая 2023, 03:39 |
34
0
Ярослав ВИШНЯК: «Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку»
УПЛ. Ярослав Вишняк

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Верес» и «Колос». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ковалевки.

После завершения встречи главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу своих подопечных:

«Впечатления положительные. Мы одержали победу. Несмотря на множество травмированных и дисквалифицированных игроков. Сработали на результат.

Обе команды хотели победить. Это чувствовалось. У обеих команд было много потерь, чувствовалась нервозность.

Настраивать команду на эту игру было не сложно. У нас амбициозный коллектив. Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку. Да и в турнирной таблице сейчас высокая плотность. Чемпионат очень интересен. Поэтому и с настроем проблем нет. Играем с максимальной самоотдачей.

Быстрый гол повлиял на игру. Это позволило нам играть вторым номером. Верес имел моменты, но и мы могли забивать больше. Результат – на табло. Значит, мы заслужили победу».

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Ярослав Вишняк пресс-конференция Колос Ковалевка Верес Ровно Верес - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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