Ярослав ВИШНЯК: «Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку»

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Верес» и «Колос». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ковалевки.

После завершения встречи главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу своих подопечных:

«Впечатления положительные. Мы одержали победу. Несмотря на множество травмированных и дисквалифицированных игроков. Сработали на результат.

Обе команды хотели победить. Это чувствовалось. У обеих команд было много потерь, чувствовалась нервозность.

Настраивать команду на эту игру было не сложно. У нас амбициозный коллектив. Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку. Да и в турнирной таблице сейчас высокая плотность. Чемпионат очень интересен. Поэтому и с настроем проблем нет. Играем с максимальной самоотдачей.

Быстрый гол повлиял на игру. Это позволило нам играть вторым номером. Верес имел моменты, но и мы могли забивать больше. Результат – на табло. Значит, мы заслужили победу».