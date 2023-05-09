Ярослав ВИШНЯК: «Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку»
Главный тренер «Колоса» – о победе в матче 25-го тура УПЛ против «Вереса»
В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Верес» и «Колос». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ковалевки.
После завершения встречи главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу своих подопечных:
«Впечатления положительные. Мы одержали победу. Несмотря на множество травмированных и дисквалифицированных игроков. Сработали на результат.
Обе команды хотели победить. Это чувствовалось. У обеих команд было много потерь, чувствовалась нервозность.
Настраивать команду на эту игру было не сложно. У нас амбициозный коллектив. Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку. Да и в турнирной таблице сейчас высокая плотность. Чемпионат очень интересен. Поэтому и с настроем проблем нет. Играем с максимальной самоотдачей.
Быстрый гол повлиял на игру. Это позволило нам играть вторым номером. Верес имел моменты, но и мы могли забивать больше. Результат – на табло. Значит, мы заслужили победу».
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