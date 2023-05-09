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  4. Артем ГАБЕЛОК: «За арбитров я не хочу говорить. Это отдельный разговор»
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 03:04 |
48
0

Артем ГАБЕЛОК: «За арбитров я не хочу говорить. Это отдельный разговор»

Капитан «Металлиста 1925» – о поражение команды в матче 25-го тура УПЛ

09 мая 2023, 03:04 |
48
0
Артем ГАБЕЛОК: «За арбитров я не хочу говорить. Это отдельный разговор»
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 25-го тура УПЛ между клубами «Заря» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу луганской команды.

После завершения встречи капитан харьковчан Артем Габелок прокомментировал поражение команды:

– Сложно для вас складывался этот матч, но могли перевернуть этот матч, если бы забили в конце первого тайма, когда мяч попал в перекладину?

– Да, я считаю, первый тайм у нас сложился более удачно. Мы выходили из-под прессинга, были моменты. Да пропустили быстрый гол, но потом, я считаю, хорошо играли. А вот второй тайм, сами себе привезли и уже посыпались. Потому что, когда 2:0, уже можно сказать, что игра сделана.

– Было видно, что арбитр разрешал играть. Возможно, «Заря» этим пользовалась, играла жестко. Это чувствовалось, что арбитр должен был раньше желтые карточки показывать?

– У нас это чувствуется уже матчей шесть где-то. Нас судят очень плохо, если честно. В каждой игре то пенальти, то красная карточка, то еще что-нибудь. За арбитров я даже не хочу говорить. Это отдельный разговор.

– Статистка по ударам в первом тайме 12:2. «Заря» реально намного больше била, что с этим делать? Как уменьшить количество ударов по вашим воротам?

– Надо работать. «Заря» – это хорошая команда и они сейчас идут на лидирующих позициях и это происходит не просто так. Поэтому нам тяжело с такими командами играть. Надо работать.

– Травма вратаря. То, что вышел молодой Потимков, он где-то уверенность потерял, может быть, как-то его успокаивать?

– Да, сейчас такая ситуация, что у каждого есть шанс. Два вратаря травмированы, поэтому сейчас мне кажется, что он будет играть. Поэтому конечно будем подбадривать помогать. Молодой парень, но талантливый.

– В турнирную таблицу заглядываете, смотрите как играют конкуренты, ведь еще не закончилась борьба за право остаться в УПЛ?

– Конечно, сейчас каждое очко для нас очень важно. Мы ничего не решили. Поэтому нужно работать, сейчас каждый матч очень важен для нас.

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Артем Габелок Заря - Металлист 1925 Заря Луганск Металлист 1925 пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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