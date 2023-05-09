Источник: 19-летний македонский новичок Динамо мог оказаться в Кривбассе

19-летний македонский хавбек Решат Рамадани, который подписал контракт с киевским «Динамо» в зимнее трансферное окно, мог оказаться в «Кривбассе».

Об этом сообщает известный журналист и комментатор Владимир Зверов:

«У меня есть информация, что его просматривал «Кривбасс». Интересовались, не шло ли дело к подписанию. Решили, что он им не интересен. Затем «Динамо» подписывает этого футболиста. Он подошел Луческу, он сказал «подписываем».

Пока что Рамадани ни разу не появился в футболке «бело-синих» после перехода.

Решат выступает на позиции опорного полузащитника. В сезоне 2022/23 он провел 15 матчей за «Шкендию», откуда и перешел в «Динамо».