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Реал Мадрид
09.05.2023 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 мая 2023, 01:30 |
26
0

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

09 мая 2023, 01:30 |
26
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет английский «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. «Сливочные» выигрывали престижнейший трофей рекордные 14 раз и являются действующими триумфаторами турнира. Подопечные Карло Анчелотти имеют неплохие шансы выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.

Команде Пепа Гвардиолы никак не удается добиться триумфа на международной арене. Если в АПЛ за последние 11 лет «Манчестер Сити» 6 раз выиграл чемпионский титул, то в Лиге чемпионов добрался до финала лишь раз, в сезоне-2020/21, и все равно уступил лондонскому «Челси» (0:1).

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити смотреть онлайн Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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