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  4. Битва за выживание. Ноттингем и Саутгемптон забили 7 мячей в матче АПЛ
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
08.05.2023 22:00 – FT 4 : 3
Саутгемптон
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Англия
09 мая 2023, 00:01 | Обновлено 09 мая 2023, 00:21
174
4

Битва за выживание. Ноттингем и Саутгемптон забили 7 мячей в матче АПЛ

Победу со счетом 4:3 одержали «лесники»

09 мая 2023, 00:01 | Обновлено 09 мая 2023, 00:21
174
4
Битва за выживание. Ноттингем и Саутгемптон забили 7 мячей в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «лесников».

Счет в поединке был открыт на 18-й минуте встречи. Отличился Тайво Авонийи. Черз 3 минуты он уже оформил дубль. На 25-й минуте Карлос Алькарас смог сократить отставание «святых», однако в конце первого тайма Морган Гиббс-Уайт снова увеличил отрыв «Ноттингема».

Во второй 45-минутке команды забили по одному голу. Вначале на 51-й Лянко сделал счет 3:2, однако на 73-й Данило вернул преимущество «лесников» в 2 мяча. На 90+1-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол Фелипе. Джеймс Уорд-Проуз на 90+6 ответил на это забитым пенальти, сделав итоговые 4:3. Однако отыграться «Саутгемптон» уже не успел.

Сейчас «Ноттингем Форест» занимает 16-е место. У команды 33 очка после 35 туров. «Саутгемптон» расположился на последней 20-й позиции с 24 пунктами.

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Ноттингем Форест – Саутгемптон – 4:3

Голы: Авонийи, 18, 21, Гиббс-Уайт, 44 (пен.), Данило, 73 – Алькарас, 25, Лянко, 51, Уорд-Проуз, 90+6 (пен.)

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Тайво Авонийи Карлос Алькарас (футболист) Ноттингем Форест Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
Даже жалко их как то. Но кто то же должен и вылететь
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Михайло Брижак
Долго Саутгемптон держался в АПЛ учитывая что тратили они мало по сравнению с другими клубами АПЛ
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0
Михайло Брижак
За 3 сегодняшний матча в АПЛ 21 гол
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0
🔱Avtoigor🔱
Феєричний футбол від аутсайдерів
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0
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