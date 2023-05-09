Битва за выживание. Ноттингем и Саутгемптон забили 7 мячей в матче АПЛ

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Саутгемптон». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «лесников».

Счет в поединке был открыт на 18-й минуте встречи. Отличился Тайво Авонийи. Черз 3 минуты он уже оформил дубль. На 25-й минуте Карлос Алькарас смог сократить отставание «святых», однако в конце первого тайма Морган Гиббс-Уайт снова увеличил отрыв «Ноттингема».

Во второй 45-минутке команды забили по одному голу. Вначале на 51-й Лянко сделал счет 3:2, однако на 73-й Данило вернул преимущество «лесников» в 2 мяча. На 90+1-й минуте после просмотра видеоповтора был отменен гол Фелипе. Джеймс Уорд-Проуз на 90+6 ответил на это забитым пенальти, сделав итоговые 4:3. Однако отыграться «Саутгемптон» уже не успел.

Сейчас «Ноттингем Форест» занимает 16-е место. У команды 33 очка после 35 туров. «Саутгемптон» расположился на последней 20-й позиции с 24 пунктами.

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Ноттингем Форест – Саутгемптон – 4:3

Голы: Авонийи, 18, 21, Гиббс-Уайт, 44 (пен.), Данило, 73 – Алькарас, 25, Лянко, 51, Уорд-Проуз, 90+6 (пен.)