Все награды – во Львове. Определены лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ
Юрий Климчук и Виталий Пономарев отлично показали себя в матче с «Ингульцом»
Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером 25-го тура.
Обе награды достались представителям львовского клуба «Рух».
Юрий Климчук признан лучшим игроком, а Виталий Пономарев – лучшим тренером.
«Рух» под руководством Пономарева в 25-м туре УПЛ обыграл «Ингулец» на своем поле. Дублем в этом поединке отметился Климчук. Отметим, что для Пономарева эта победа стала первой во главе «руховцев».
Сейчас подопечные Пономарева занимают 14-е место в таблице УПЛ. У команды 24 очка после 25 сыгранных туров.
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