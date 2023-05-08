Все награды – во Львове. Определены лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером 25-го тура.

Обе награды достались представителям львовского клуба «Рух».

Юрий Климчук признан лучшим игроком, а Виталий Пономарев – лучшим тренером.

«Рух» под руководством Пономарева в 25-м туре УПЛ обыграл «Ингулец» на своем поле. Дублем в этом поединке отметился Климчук. Отметим, что для Пономарева эта победа стала первой во главе «руховцев».

Сейчас подопечные Пономарева занимают 14-е место в таблице УПЛ. У команды 24 очка после 25 сыгранных туров.