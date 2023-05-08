Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионшип: Бернли – чемпион, Шеффилд – 2-й, кто имеет шансы выйти в АПЛ?
Англия
08 мая 2023, 20:45 |
948
3

Чемпионшип: Бернли – чемпион, Шеффилд – 2-й, кто имеет шансы выйти в АПЛ?

Завершился второй по силе дивизион в Англии

08 мая 2023, 20:45 |
948
3
Чемпионшип: Бернли – чемпион, Шеффилд – 2-й, кто имеет шансы выйти в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 мая, состоялись последнего 46-го тура Чемпионшипа.

«Бернли», который за 4 тура до конца обеспечил себе чемпионство, на своем поле обыграл «Кардифф» со счетом 3:0. «Шеффилд», который также за несколько туров до завершения чемпионата гарантировал второе место, в гостях обыграл «Бирмингем» 2:1.

Команды, которые заняли с третьего по шестое место в таблице, сыграют в плей-офф за выход в АПЛ. В стыковых матчах примут участие «Лутон Таун» (3), «Мидлсбро» (4), «Ковентри Сити» (5) и «Сандерленд» (6). В полуфинале «Лутон» сыграет с «Сандерлендом», «Мидлсбро» – с «Ковентри». Первые матчи пройдут 13-14 мая, ответные - 16-17 мая. Победители пар в финале разыграют третью путевку в АПЛ (первые две достались «Бернли» и «Шеффилду». Финальный матч пройдет 27 мая.

В третий по силе дивизион Англии (Первая лига) напрямую вылетел «Уиган». 22-е и 23-е места «Рединг» и «Блэкпул» сыграют очный поединок за право остаться в Чемпионшипе.

Итоговая таблица Чемпионшипа:

По теме:
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
Брайтон – Эвертон. Де Дзерби vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли Шеффилд Юнайтед Лутон Таун Сандерленд Ковентри Мидлсбро Уиган Рединг Блэкпул чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Теннис | 08 мая 2023, 09:28 4
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины

Леся Цуренко все ближе к возвращению в первую полусотню

Матч Кривбасс – Динамо начнется в 13:15
Футбол | 08 мая 2023, 13:03 1
Матч Кривбасс – Динамо начнется в 13:15
Матч Кривбасс – Динамо начнется в 13:15

Начало встречи перенесли из-за воздушной тревоги

Верес – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
Футбол | 08.05.2023, 17:40
Верес – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
Верес – Колос – 0:1. Видео гола и обзор матча
ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»
Футбол | 08.05.2023, 18:36
ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»
ВИЛЛИАН: «Чувствовал, что украинцы и россияне были братьями»
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 08.05.2023, 15:17
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Михайло Брижак
Буду болеть за Сандерленд
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
07.05.2023, 20:29 5
Футбол
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
07.05.2023, 22:49 4
Футбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 10
Бокс
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
08.05.2023, 14:49 3
Футбол
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
06.05.2023, 22:07 10
Теннис
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
08.05.2023, 13:31 26
Волейбол
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
07.05.2023, 22:00 11
Футбол
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
07.05.2023, 07:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности