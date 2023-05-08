Чемпионшип: Бернли – чемпион, Шеффилд – 2-й, кто имеет шансы выйти в АПЛ?

В субботу, 8 мая, состоялись последнего 46-го тура Чемпионшипа.

«Бернли», который за 4 тура до конца обеспечил себе чемпионство, на своем поле обыграл «Кардифф» со счетом 3:0. «Шеффилд», который также за несколько туров до завершения чемпионата гарантировал второе место, в гостях обыграл «Бирмингем» 2:1.

Команды, которые заняли с третьего по шестое место в таблице, сыграют в плей-офф за выход в АПЛ. В стыковых матчах примут участие «Лутон Таун» (3), «Мидлсбро» (4), «Ковентри Сити» (5) и «Сандерленд» (6). В полуфинале «Лутон» сыграет с «Сандерлендом», «Мидлсбро» – с «Ковентри». Первые матчи пройдут 13-14 мая, ответные - 16-17 мая. Победители пар в финале разыграют третью путевку в АПЛ (первые две достались «Бернли» и «Шеффилду». Финальный матч пройдет 27 мая.

В третий по силе дивизион Англии (Первая лига) напрямую вылетел «Уиган». 22-е и 23-е места «Рединг» и «Блэкпул» сыграют очный поединок за право остаться в Чемпионшипе.

Итоговая таблица Чемпионшипа: