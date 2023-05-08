Владислав ДУБИНЧАК: «Луческу постоянно на связи, подсказывает, что делать»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак после победы над «Кривбассом» 1:0 рассказал о последних успехах, а также о тренерской ситуации в отсутствии наставника Мирчи Луческу.

– Всем ли довольны по итогам матча? Что получилось, а что нет?

– В первую очередь, нам нужна была победа. Мы оказались в такой ситуации, что нам нужно только побеждать. В этом случае можно сказать, что игра забывается, а результат остается. Получили три очка и двигаемся дальше.

– Со стороны показалось, что второй тайм дался команде лучше. Какие установки тренерского штаба были в перерыве и насколько удалось их воплотить на поле?

– Во-первых, второй тайм мы играли по ветру, а при таких условиях играть гораздо легче. Тренерский штаб попросил добавить агрессии впереди, мы прибавили, и у нас начали появляться моменты. Забили гол, могли увеличивать преимущество, но хорошо, что довели игру до победы.

– Победный гол записал в свой актив центральный защитник Денис Попов. Что это было за комбинация? Александр Шовковский отметил, что она наиграна…

– Да, действительно, наигрывали это на тренировках. На самом деле, очень рад за Дениса, что он забил мяч. Ему это было очень важно. Он не играл три последних матча, так же как и я, и этот гол наверняка придаст ему уверенность. Надеюсь, он будет и дальше забивать победные мячи.

– А если говорить о тебе, ты обрел эту уверенность?

– Чувствую себя хорошо, надеюсь, что смогу помочь команде в следующих матчах.

– В первом матче «Динамо» победило «Кривбасс» – 3:1. Разбирали ли этот поединок, готовясь к этой игре?

– Нет, не разбирали. Смотрели их недавние поединки – с «Черноморцем», «Ингульцем» и «Александрией». Этого было достаточно, чтобы изучить соперника.

- У команды было три подряд выездных матча. Насколько это тяжело? Существенно ли меняется подготовка к играм?

– Нет, подготовка не меняется. Более того, как показывает статистика, на выезде мы выступаем лучше, чем дома. Почему-то дома одерживаем меньше побед, чем в гостях.

– Удается ли поддерживать связь с Мирчей Луческу? Привыкли уже к Александру Шовковскому в качестве исполняющего обязанности главного тренера?

– Александр Владимирович был в штабе, еще когда Мистер руководил непосредственно тренировочным процессом, поэтому, конечно, привыкли и понимаем, что он требует от нас. Мистер постоянно на связи с командой и подсказывает, что и как делать.