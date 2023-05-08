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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 16:08 | Обновлено 08 мая 2023, 16:27
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Юрий ВЕРНИДУБ: «В матче с Динамо нам не хватило фарта»

Наставник «Кривбасса» прокомментировал поражение «Динамо» в 25-м туре УПЛ

08 мая 2023, 16:08 | Обновлено 08 мая 2023, 16:27
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Юрий ВЕРНИДУБ: «В матче с Динамо нам не хватило фарта»
ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» считает, что в поединке с «Динамо» (0:1) его команде не хватило фарта и забитого гола.

«Нам не хватило забитого гола. На мой взгляд, неплохая игра против «Динамо». Особенно первый тайм: были моменты, но мы их не реализовали. На второй тайм вышли немного растерянными и пропустили быстрый мяч – вторым темпом со стандарта. После этого ребята вернулись в игру, но забить так мы и не смогли. Это футбол, нужно это принять. Конечно, неприятно, что игру, которая нам давалась, проиграли. Но это тоже опыт.

«Артур Микитишин? Он травмировался – потянула заднюю мышцу. Может, до конца чемпионата выбыл, не знаю. Для нас это потеря. Что касается Сосы, то он только 5 мая приехал. Очень долго он добирался в Украину. Верим, что быстро адаптируется и начнет играть на своем уровне. Он достаточно хороший фланговый нападающий со скоростью, техникой. Есть над чем работать. Рассчитываем, что он нас усилит.

Нам немного не хватило фарта. Должны были идти на перерыв со счетом 1:0 в нашу пользу. А во втором тайме быстро пропустили», – сказал Вернидуб.

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Источник Sport.ua
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