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  4. Заря – Металлист 1925. Герреро и Булеца выйдут в основе
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 16:13 |
202
0

Заря – Металлист 1925. Герреро и Булеца выйдут в основе

Стали известны составы команд

08 мая 2023, 16:13 |
202
0
Заря – Металлист 1925. Герреро и Булеца выйдут в основе
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева. Эдуардо Герреро

Сегодня, 8 мая «Заря» в матче 25-го тура УПЛ примет «Металлист 1925». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Батагов, Снурницин, Бутко, Вантух, Шахов, Булеца, Дришлюк, Русин, Антюх, Герреро

«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Мартынюк, Курило, Рудавский, Габи, Русин, Кравченко, Ткачук, Ременюк, Островский

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Заря Луганск Металлист 1925 Заря - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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