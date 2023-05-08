Заря – Металлист 1925. Герреро и Булеца выйдут в основе

Сегодня, 8 мая «Заря» в матче 25-го тура УПЛ примет «Металлист 1925». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Батагов, Снурницин, Бутко, Вантух, Шахов, Булеца, Дришлюк, Русин, Антюх, Герреро

«Металлист 1925»: Сидоренко, Безуглый, Мартынюк, Курило, Рудавский, Габи, Русин, Кравченко, Ткачук, Ременюк, Островский