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Испания
08 мая 2023, 14:50 | Обновлено 08 мая 2023, 14:58
207
0

Ограблен дом игрока Реала Родриго

Пострадало владение героя финала Кубка Испании

08 мая 2023, 14:50 | Обновлено 08 мая 2023, 14:58
207
0
Ограблен дом игрока Реала Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Дом бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго Гоэса был ограблен во время финального матча розыгрыша Кубка Испании.

Напомним, решающая игра турнира состоялась 6 мая. В ней «сливочные» со счетом 2:1 обыграли «Осасуну». Героем поединка стал Родриго, оформивший дубль.

Сообщается, что неизвестные проникли в дом, в котором игрок «Реала» живет со своими родителями. Родственников бразильца дома не было. Они были на стадионе, где проходила финальная встреча Кубка Испании.

О причиненном ущербе Родриго ничего не известно.

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