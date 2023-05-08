Ограблен дом игрока Реала Родриго

Дом бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго Гоэса был ограблен во время финального матча розыгрыша Кубка Испании.

Напомним, решающая игра турнира состоялась 6 мая. В ней «сливочные» со счетом 2:1 обыграли «Осасуну». Героем поединка стал Родриго, оформивший дубль.

Сообщается, что неизвестные проникли в дом, в котором игрок «Реала» живет со своими родителями. Родственников бразильца дома не было. Они были на стадионе, где проходила финальная встреча Кубка Испании.

О причиненном ущербе Родриго ничего не известно.