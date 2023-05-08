Ограблен дом игрока Реала Родриго
Пострадало владение героя финала Кубка Испании
Дом бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго Гоэса был ограблен во время финального матча розыгрыша Кубка Испании.
Напомним, решающая игра турнира состоялась 6 мая. В ней «сливочные» со счетом 2:1 обыграли «Осасуну». Героем поединка стал Родриго, оформивший дубль.
Сообщается, что неизвестные проникли в дом, в котором игрок «Реала» живет со своими родителями. Родственников бразильца дома не было. Они были на стадионе, где проходила финальная встреча Кубка Испании.
О причиненном ущербе Родриго ничего не известно.
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