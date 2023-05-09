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Лига Чемпионов
Милан
10.05.2023 22:00 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
09 мая 2023, 13:59 | Обновлено 09 мая 2023, 14:02
122
0

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов

09 мая 2023, 13:59 | Обновлено 09 мая 2023, 14:02
122
0
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Милан

В среду, 10 мая «Милан» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Милан» подходит к евродерби в статусе небольшого андердога. В четвертьфинале команда Стефано Пиоли в трудном противостоянии сумела пройти «Наполи». Однако в то же время в Серии А «Милан» немного притормозил, сыграв вничью с «Ромой» и «Кремонезе», и пропустил все тот же «Интер» в топ-4. Так что текущая форма «россонери» определенные вопросы вызывает, несмотря на победу 2:0 над «Лацио» в последнем туре.

«Интер», сумев пройти группу смерти с «Баварией» и «Барселоной», в плей-офф Лиги чемпионом столкнулся с довольно щадящим жребием. Команда Симоне Индзаги по очереди прошла два португальских клуба: сначала «Порту», а за тем «Бенфику». При чем, если победа в противостоянии с «Порту» была тяжелой и вымученной, то «Бенфику» прошли очень уверенно, несмотря на то, что «Орлы» проводят очень сильный сезон.

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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