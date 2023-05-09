Лига чемпионов09 мая 2023, 13:52 | Обновлено 09 мая 2023, 13:59
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Милан – Интер
Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов
09 мая 2023, 13:52 | Обновлено 09 мая 2023, 13:59
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В среду, 10 мая «Милан» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
«Милан» на пути в полуфинал прошел «Тоттенхэм» и «Наполи», а «Интер» – «Порту» и «Бенфику».
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