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Лига чемпионов
09 мая 2023, 13:52 | Обновлено 09 мая 2023, 13:59
128
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Милан – Интер

Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов

09 мая 2023, 13:52 | Обновлено 09 мая 2023, 13:59
128
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Милан – Интер
ФК Милан

В среду, 10 мая «Милан» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» примет «Интер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Милан» на пути в полуфинал прошел «Тоттенхэм» и «Наполи», а «Интер» – «Порту» и «Бенфику».

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Источник Sport.ua
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