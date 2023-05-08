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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 14:27 |
1134
2

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»

Тренер намекает на постоянные пенальти соперника

08 мая 2023, 14:27 |
1134
2
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил ничью с «Александрией» (1:1), а также намекнул на то, что у конкурента за чемпионство, «Днепра-1», много спорных судейских решений в их пользу.

«Задачу себе усложнили, но все в наших руках. Выиграем все матчи – и исполним свою мечту. В игре с «Александрией» не реализовали много моментов, пропустили с одного удара. Потеряли два очка, в отличие от «Днепра-1», который идеально делает свою работу в игре и вокруг игры. Во всех сегментах работают, не теряют очки».

«Мы это видим и уважаем. Если у нас будет такая игра постоянно, то должны думать, что свою задачу мы выполним. Все зависит от нас, нужно успокоиться и идти дальше», – сказал Йовичевич.

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
Це що якась заразна хвороба в шахтарі? Кожен тренер шахтаря починає злосно "нити" про те, що усе проти них, як тільки їм хтось нав'язує боротьбу за чемпіонство. (Хоча щодо роботи навколо гри, як то кажуть "Чия би корова мукала" - в цьому аспекті менеджмент гірників дасть фору будь-кому в УПЛ)
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+6
Burevestnik
скільки ШД заплатило Інгульцю за проживання, ремонт автобуса у Львові і лояльність за свою гостьову гру  не  в Петрово?  Мабуть заплатили тільки за проживання. Іншого не може бути.  Шахтьор нікого не підкупляв  !!!   Навіть Срна про це знає...
 
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0
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