Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 идеально работает в игре и вокруг игры»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил ничью с «Александрией» (1:1), а также намекнул на то, что у конкурента за чемпионство, «Днепра-1», много спорных судейских решений в их пользу.

«Задачу себе усложнили, но все в наших руках. Выиграем все матчи – и исполним свою мечту. В игре с «Александрией» не реализовали много моментов, пропустили с одного удара. Потеряли два очка, в отличие от «Днепра-1», который идеально делает свою работу в игре и вокруг игры. Во всех сегментах работают, не теряют очки».

«Мы это видим и уважаем. Если у нас будет такая игра постоянно, то должны думать, что свою задачу мы выполним. Все зависит от нас, нужно успокоиться и идти дальше», – сказал Йовичевич.