ФОТО. Все дороги ведут в Рим. Костюк прогулялась по столице Италии

Новая первая ракетка Украины Марта Костюк прогулялась в столице Италии перед началом большого турнира WTA 1000.

«Все дороги ведут в Рим», – подписала фото Марта.

Отметим, что с понедельника Ангелина Калинина уступила Костюк статус лучшей украинской теннисистки в мировом рейтинге.

На соревнованиях в Риме Костюк начнет выступления со второго круга. Она сыграет с победительницей матча Камилла Розателло (Италия)/ Клэр Лю (США).