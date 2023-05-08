WTA08 мая 2023, 13:59 | Обновлено 08 мая 2023, 14:02
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ФОТО. Все дороги ведут в Рим. Костюк прогулялась по столице Италии
Украинская теннисистка готова к очередному большому турниру
08 мая 2023, 13:59 | Обновлено 08 мая 2023, 14:02
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Новая первая ракетка Украины Марта Костюк прогулялась в столице Италии перед началом большого турнира WTA 1000.
«Все дороги ведут в Рим», – подписала фото Марта.
Отметим, что с понедельника Ангелина Калинина уступила Костюк статус лучшей украинской теннисистки в мировом рейтинге.
На соревнованиях в Риме Костюк начнет выступления со второго круга. Она сыграет с победительницей матча Камилла Розателло (Италия)/ Клэр Лю (США).
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