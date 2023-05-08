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  4. ФОТО. Все дороги ведут в Рим. Костюк прогулялась по столице Италии
WTA
08 мая 2023, 13:59 | Обновлено 08 мая 2023, 14:02
575
0

ФОТО. Все дороги ведут в Рим. Костюк прогулялась по столице Италии

Украинская теннисистка готова к очередному большому турниру

08 мая 2023, 13:59 | Обновлено 08 мая 2023, 14:02
575
0
ФОТО. Все дороги ведут в Рим. Костюк прогулялась по столице Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Новая первая ракетка Украины Марта Костюк прогулялась в столице Италии перед началом большого турнира WTA 1000.

«Все дороги ведут в Рим», – подписала фото Марта.

Отметим, что с понедельника Ангелина Калинина уступила Костюк статус лучшей украинской теннисистки в мировом рейтинге.

На соревнованиях в Риме Костюк начнет выступления со второго круга. Она сыграет с победительницей матча Камилла Розателло (Италия)/ Клэр Лю (США).

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Марта Костюк WTA Рим lifestyle фото
Источник Instagram
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