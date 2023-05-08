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WTA
08 мая 2023, 13:33 | Обновлено 08 мая 2023, 13:57
933
0

Свитолина и Цуренко сыграют между собой на турнире в Риме

Ангелина Калинина и Марта Костюк стартуют со второго раунда

08 мая 2023, 13:33 | Обновлено 08 мая 2023, 13:57
933
0
Свитолина и Цуренко сыграют между собой на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Риме, где в основе сыграют четыре украинские теннисистки.

Любопытно, что две из них сразятся между собой. Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) в четвертый раз будут играть очный матч, пока что Элина ведет со счетом 2:1.

Ангелина Калинина (№47 WTA) получила 30-й номер посева и стартует сразу со второго раунда. Ее соперница определится в матче Маяр Шериф (Египет, №43 WTA) / Анна Блинкова (№73 WTA).

32-я сеяная Марта Костюк (№40 WTA) также стартует со второго круга. Она сыграет с победительницей матча Камилла Розателло (Италия, №296 WTA) [WC] / Клэр Лю (США, №56 WTA).

Отметим, что в квалификации соревнований в Риме выступит Даяна Ястремская.

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WTA Рим Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк
Источник Sport.ua
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