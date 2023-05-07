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  4. Ястремская выступит в отборе турнира WTA 1000 в Риме
WTA
07 мая 2023, 19:31 | Обновлено 07 мая 2023, 19:42
371
0

Ястремская выступит в отборе турнира WTA 1000 в Риме

Украинка попытается попасть в основную сетку

07 мая 2023, 19:31 | Обновлено 07 мая 2023, 19:42
371
0
Ястремская выступит в отборе турнира WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) сыграет в квалификационном раунде турнира WTA 1000, который состоится в итальянской столице, Риме, с 8 по 21 мая.

Соперницей Ястремской по первому раунду будет француженка Леолия Жанжан (№137 WTA).

Ранее Даяна уже дважды играла на этом турнире в Риме. В 2019 году она проиграла в первом круге основы, а в 2020-м - дошла до третьего круга, где уступила Симоне Халеп.

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Даяна Ястремская WTA Рим
Источник Sport.ua
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