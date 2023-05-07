Ястремская выступит в отборе турнира WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) сыграет в квалификационном раунде турнира WTA 1000, который состоится в итальянской столице, Риме, с 8 по 21 мая.

Соперницей Ястремской по первому раунду будет француженка Леолия Жанжан (№137 WTA).

Ранее Даяна уже дважды играла на этом турнире в Риме. В 2019 году она проиграла в первом круге основы, а в 2020-м - дошла до третьего круга, где уступила Симоне Халеп.