Инсайдер: Реал уведомил Анчелотти о его будущем
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Мадридский «Реал» уведомил нынешнего наставника команды Карло Анчелотти о том, что тот продолжит работу с командой в будущем сезоне-2023/2024. Об это сообщил журналист издания Marca Рамон Альварес де Мон.
63-летний Анчелотти во второй раз в своей карьере возглавил «Реал» в 2021 году. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти отметился в «Реале» историческим тренерским достижением.
El REAL MADRID PLANEA FICHAR un ATACANTE | ANCELOTTI SABE que CONTINUARÁ desde hace 2 SEMANAShttps://t.co/3F5WBjeHzp— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 8, 2023
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