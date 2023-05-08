Инсайдер: Реал уведомил Анчелотти о его будущем

Мадридский «Реал» уведомил нынешнего наставника команды Карло Анчелотти о том, что тот продолжит работу с командой в будущем сезоне-2023/2024. Об это сообщил журналист издания Marca Рамон Альварес де Мон.

63-летний Анчелотти во второй раз в своей карьере возглавил «Реал» в 2021 году. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти отметился в «Реале» историческим тренерским достижением.