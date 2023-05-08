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  4. Инсайдер: Реал уведомил Анчелотти о его будущем
Испания
08 мая 2023, 13:31 | Обновлено 08 мая 2023, 13:34
1732
2

Инсайдер: Реал уведомил Анчелотти о его будущем

На «Сантьяго Бернабеу» приняли решение относительно итальянца

08 мая 2023, 13:31 | Обновлено 08 мая 2023, 13:34
1732
2
Инсайдер: Реал уведомил Анчелотти о его будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» уведомил нынешнего наставника команды Карло Анчелотти о том, что тот продолжит работу с командой в будущем сезоне-2023/2024. Об это сообщил журналист издания Marca Рамон Альварес де Мон.

63-летний Анчелотти во второй раз в своей карьере возглавил «Реал» в 2021 году. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти отметился в «Реале» историческим тренерским достижением.

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Анчелотти отметился в Реале историческим тренерским достижением
Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Виходить, що Луніну в Реалі ловити більше нічого.
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