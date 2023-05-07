Анчелотти отметился в Реале историческим тренерским достижением

Мадридский «Реал» в субботу, 6 мая, одержал победу в финале розыгрыша Кубка Испании, обыграв «Осасуну» со счетом 2:1.

«Сливочным» удалось собрать воедино все шесть основных титулов за последние 475 дней. Они 16 января 2022 года одержали победу в Суперкубке Испании, далее у них было поочередно чемпионство в Ла Лиге, победа в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, а в феврале этого года они взяли трофей клубного чемпионата мира. Теперь вот команда завоевала Кубок Испании

До Карло Анчелотти, который руководит «Реалом», никому ранее не удалось завоевать все упомянутые титулы быстрее. В целом, на счету итальянца во главе мадридцев теперь 10 трофеев.