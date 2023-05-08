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  4. Рейтинг ATP. Алькарас вплотную подобрался к Джоковичу, рекорд Штруффа
ATP
08 мая 2023, 09:48 |
292
0

Рейтинг ATP. Алькарас вплотную подобрался к Джоковичу, рекорд Штруффа

Эрик Ваншельбойм обновил личное достижение

08 мая 2023, 09:48 |
292
0
Рейтинг ATP. Алькарас вплотную подобрался к Джоковичу, рекорд Штруффа
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Две последние неделе мужчины провели на Мастерсе в Мадриде. Победу на грунтовом турнире одержал испанец Карлос Алькарас, который вплотную подобрался к Новаку Джоковичу и в ближайшее время снова должен потеснить серба с первого места.

Сенсационный финалист Ян-Леннард Штруфф совершил рывок на 37 позиций и теперь входит в первую тридцатку мирового рейтинга, обновив личное достижение в 33 года после 14 лет профессиональной карьеры.

В первой десятке состоялось одно изменение – Тейлор Фритц обошел Феликса Оже-Альяссима.

Топ-10 рейтинга ATP

Лидеры украинского тенниса в большинстве за этот промежуток времени улучшили свои позиции, опустился вниз лишь Виталий Сачко. Эрик Ваншельбойм установил личный рекорд, но ему есть куда стремиться.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

После победы в Мадриде Алькарас вышел на первое место в Чемпионской гонке. Стефанос Циципас опередил Янника Синнера, а Хольгер Руне занял место Карена Хачанова в восьмерке лучших.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Стефанос Циципас Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим Тейлор Фритц Ян-Леннард Штруфф Янник Синнер
Источник Sport.ua
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