Рейтинг ATP. Алькарас вплотную подобрался к Джоковичу, рекорд Штруффа
Эрик Ваншельбойм обновил личное достижение
Две последние неделе мужчины провели на Мастерсе в Мадриде. Победу на грунтовом турнире одержал испанец Карлос Алькарас, который вплотную подобрался к Новаку Джоковичу и в ближайшее время снова должен потеснить серба с первого места.
Сенсационный финалист Ян-Леннард Штруфф совершил рывок на 37 позиций и теперь входит в первую тридцатку мирового рейтинга, обновив личное достижение в 33 года после 14 лет профессиональной карьеры.
В первой десятке состоялось одно изменение – Тейлор Фритц обошел Феликса Оже-Альяссима.
Топ-10 рейтинга ATP
Лидеры украинского тенниса в большинстве за этот промежуток времени улучшили свои позиции, опустился вниз лишь Виталий Сачко. Эрик Ваншельбойм установил личный рекорд, но ему есть куда стремиться.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
После победы в Мадриде Алькарас вышел на первое место в Чемпионской гонке. Стефанос Циципас опередил Янника Синнера, а Хольгер Руне занял место Карена Хачанова в восьмерке лучших.
Чемпионская гонка ATP
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