Рейтинг ATP. Алькарас вплотную подобрался к Джоковичу, рекорд Штруффа

Две последние неделе мужчины провели на Мастерсе в Мадриде. Победу на грунтовом турнире одержал испанец Карлос Алькарас, который вплотную подобрался к Новаку Джоковичу и в ближайшее время снова должен потеснить серба с первого места.

Сенсационный финалист Ян-Леннард Штруфф совершил рывок на 37 позиций и теперь входит в первую тридцатку мирового рейтинга, обновив личное достижение в 33 года после 14 лет профессиональной карьеры.

В первой десятке состоялось одно изменение – Тейлор Фритц обошел Феликса Оже-Альяссима.

Топ-10 рейтинга ATP

Лидеры украинского тенниса в большинстве за этот промежуток времени улучшили свои позиции, опустился вниз лишь Виталий Сачко. Эрик Ваншельбойм установил личный рекорд, но ему есть куда стремиться.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

После победы в Мадриде Алькарас вышел на первое место в Чемпионской гонке. Стефанос Циципас опередил Янника Синнера, а Хольгер Руне занял место Карена Хачанова в восьмерке лучших.

Чемпионская гонка ATP