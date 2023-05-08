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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 08:59 | Обновлено 08 мая 2023, 09:02
52
0

Андрей КЛИЩУК: «Будет интересно проверить свои силы на фоне Динамо»

Вратарь «Кривбасса» – о предстоящем матче с киевлянами

08 мая 2023, 08:59 | Обновлено 08 мая 2023, 09:02
52
0
Андрей КЛИЩУК: «Будет интересно проверить свои силы на фоне Динамо»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук поделился ожиданиями от матча 25-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

– Андрей, как в целом команда готовится к матчу против вице-чемпиона?
– В обычном режиме, несмотря на статус соперника. Времени между матчами мало. Восстановимся после игры с «Ингульцом» и начинаем готовиться к «Динамо». Хотим быть в оптимальных кондициях. На теории разбираем сильные и слабые стороны соперника.

«Динамо» – гранд украинского футбола. Это хорошая команда, которая в каждом сезоне борется за чемпионский титул. Будет интересно проверить свои силы на их фоне.

– Как это: играть в режиме нон-стоп?
– Чем больше матчей, тем лучше. Для этого мы и тренируемся, а в таком плотном графике главное - правильное восстановление. Каждый профессионал знает как лучше подготовить себя. Ну и, конечно, наш медперсонал это очень хорошо знает.

– У «Кривбасса» свои цели, у «Динамо» - свои. Чья мотивация в понедельник будет больше?
– «Кривбасс» каждый тур играет только на победу. Мы идем от матча к матчу. Самая важная встреча - каждая следующая. В понедельник мы играем на домашнем стадионе при поддержке наших фанатов на секторе, наших Героев, поэтому, уверен, мотивации будет больше именно у нас, - сказал Клищук.

Матч «Кривбасс» – «Динамо» состоится сегодня, 8 мая. Начало в 13:00 по Киеву.

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Источник ФК Кривбасс
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