Украина. Премьер лига08 мая 2023, 07:39 | Обновлено 08 мая 2023, 07:47
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Банада перенес операцию после перелома ключицы
Полузащитник «Кривбасса» не сможет играть длительный срок
08 мая 2023, 07:39 | Обновлено 08 мая 2023, 07:47
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31-летний хавбек «Кривбасса» Евгений Банада после перелома ключицы на тренировке команды Юрий Вернидуб был прооперирован.
После операции ключично-акромиального сустава футболист ждет длительной реабилитации. Пока точные сроки неизвестны.
Банада в дебютном сезоне за «Кривбасс» провел 18 матчей, на его счету один ассист. Раньше он долгое время играл за «Александрию».
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