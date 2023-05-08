Банада перенес операцию после перелома ключицы

31-летний хавбек «Кривбасса» Евгений Банада после перелома ключицы на тренировке команды Юрий Вернидуб был прооперирован.

После операции ключично-акромиального сустава футболист ждет длительной реабилитации. Пока точные сроки неизвестны.

Банада в дебютном сезоне за «Кривбасс» провел 18 матчей, на его счету один ассист. Раньше он долгое время играл за «Александрию».