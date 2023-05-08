Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Банада перенес операцию после перелома ключицы
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 07:39 | Обновлено 08 мая 2023, 07:47
255
0

Банада перенес операцию после перелома ключицы

Полузащитник «Кривбасса» не сможет играть длительный срок

08 мая 2023, 07:39 | Обновлено 08 мая 2023, 07:47
255
0
Банада перенес операцию после перелома ключицы
ФК Кривбасс. Евгений Банада

31-летний хавбек «Кривбасса» Евгений Банада после перелома ключицы на тренировке команды Юрий Вернидуб был прооперирован.

После операции ключично-акромиального сустава футболист ждет длительной реабилитации. Пока точные сроки неизвестны.

Банада в дебютном сезоне за «Кривбасс» провел 18 матчей, на его счету один ассист. Раньше он долгое время играл за «Александрию».

По теме:
Андрей КЛИЩУК: «Будет интересно проверить свои силы на фоне Динамо»
Кривбасс – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Динамо. Текстовая трансляция матча
Евгений Банада Кривбасс Кривой Рог травма операция
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Футбол | 07 мая 2023, 17:50 29
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство

Команды идут вровень в таблице по потерям

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
Футбол | 08 мая 2023, 07:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая

Важные события во всех видах спорта

60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
Футбол | 07.05.2023, 20:29
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Бокс | 07.05.2023, 09:06
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
Футбол | 08.05.2023, 03:41
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
07.05.2023, 22:00 8
Футбол
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
07.05.2023, 11:22 7
Футбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 9
Бокс
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
06.05.2023, 12:30
Хоккей
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
06.05.2023, 10:48 2
Теннис
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности