Перелом ключицы. Два игрока Кривбасса получили травмы на тренировке

Два игрока криворожского «Кривбасса» получили травмы на тренировке.

Хавбек Кривбасса Евгений Банада выбыл на длительный срок из-за перелома ключицы и больше не сыграет в текущем сезоне. Он провел 18 матчей за команду в текущем сезоне.

Форвард криворожского клуба Денис Устименко тоже получил повреждение, но он должен успеть восстановиться до конца нынешнего сезона. Устименко сыграл 19 матчей за команду в текущем сезоне.