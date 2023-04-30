Украина. Премьер лига30 апреля 2023, 02:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 03:11
89
0
Перелом ключицы. Два игрока Кривбасса получили травмы на тренировке
Евгений Банада выбыл на длительный срок, травмирован и Денис Устименко
30 апреля 2023, 02:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 03:11
89
0
Два игрока криворожского «Кривбасса» получили травмы на тренировке.
Хавбек Кривбасса Евгений Банада выбыл на длительный срок из-за перелома ключицы и больше не сыграет в текущем сезоне. Он провел 18 матчей за команду в текущем сезоне.
Форвард криворожского клуба Денис Устименко тоже получил повреждение, но он должен успеть восстановиться до конца нынешнего сезона. Устименко сыграл 19 матчей за команду в текущем сезоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 апреля 2023, 21:11 3
Игра завершилась со счетом 1:1
Футбол | 29 апреля 2023, 09:45 1
Два серьезных претендента на клуб АПЛ
Хоккей | 29.04.2023, 08:35
Футбол | 29.04.2023, 23:08
Футбол | 29.04.2023, 19:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
28.04.2023, 16:58 76
28.04.2023, 10:35 12
28.04.2023, 11:11 3
29.04.2023, 17:17 1
28.04.2023, 11:51
28.04.2023, 05:10 4
29.04.2023, 16:07 2