Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перелом ключицы. Два игрока Кривбасса получили травмы на тренировке
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 02:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 03:11
89
0

Перелом ключицы. Два игрока Кривбасса получили травмы на тренировке

Евгений Банада выбыл на длительный срок, травмирован и Денис Устименко

30 апреля 2023, 02:59 | Обновлено 30 апреля 2023, 03:11
89
0
Перелом ключицы. Два игрока Кривбасса получили травмы на тренировке
ФК Кривбасс Кривой Рог. Евгений Банада

Два игрока криворожского «Кривбасса» получили травмы на тренировке.

Хавбек Кривбасса Евгений Банада выбыл на длительный срок из-за перелома ключицы и больше не сыграет в текущем сезоне. Он провел 18 матчей за команду в текущем сезоне.

Форвард криворожского клуба Денис Устименко тоже получил повреждение, но он должен успеть восстановиться до конца нынешнего сезона. Устименко сыграл 19 матчей за команду в текущем сезоне.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Берем очки с соперниками, которые на уровень выше»
Руслан РОТАНЬ: «Мы должны принять этот проигрыш»
Кривбасс – Александрия – 2:1. Огорчили Ротаня. Видео голов и обзор матча
Евгений Банада Кривбасс Кривой Рог травма Денис Устименко перелом
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й
Футбол | 29 апреля 2023, 21:11 3
Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й
Битва полуфиналистов еврокубков. Рома и Милан забили 2 гола после 90-й

Игра завершилась со счетом 1:1

Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Футбол | 29 апреля 2023, 09:45 1
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов

Два серьезных претендента на клуб АПЛ

Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Хоккей | 29.04.2023, 08:35
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Нужна только победа. Украина в последнем матче ЧМ сыграет с Японией
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3. Огненное лондонское дерби. Видео голов
Футбол | 29.04.2023, 23:08
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3. Огненное лондонское дерби. Видео голов
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3. Огненное лондонское дерби. Видео голов
18-летний воспитанник Шахтера присоединился к рядам ВСУ
Футбол | 29.04.2023, 19:45
18-летний воспитанник Шахтера присоединился к рядам ВСУ
18-летний воспитанник Шахтера присоединился к рядам ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
28.04.2023, 06:26
Футбол
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
28.04.2023, 16:58 76
Футбол
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
28.04.2023, 10:35 12
Бокс
На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаг россии. И разрешили украинский
На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаг россии. И разрешили украинский
28.04.2023, 11:11 3
Хоккей
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
29.04.2023, 17:17 1
Футбол
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
28.04.2023, 11:51
Футбол
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
28.04.2023, 05:10 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
29.04.2023, 16:07 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности