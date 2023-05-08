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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 06:42 | Обновлено 08 мая 2023, 06:54
2203
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»

Наставник «Черноморца» – о судействе в матче с «Днепром-1»

08 мая 2023, 06:42 | Обновлено 08 мая 2023, 06:54
2203
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (1:2) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

– Гости с первых минут начали очень плотно прессинговать. Что важно, статистика показала, что владение мяча у команд было равным. То есть ребята выдержали это давление. О чем это говорит?
– Если вопрос сугубо по владению мячом, не скажу, что была идеальная картина. Была обычная картина. В начале было действительно труднее, потому что соперник старался достаточно так высоко прессинговать, но это не должно быть для нас какой-нибудь страшной вещью.

Мы играем 10 на 10, поэтому должны уметь играть сильно в начале атаки. Я думаю, что целый ряд именно начал атак у нас был довольно неплохой, мы выходили из такого прессинга. Но, конечно, здесь нужно еще много работать, потому что это современный футбол, это такие составляющие, которые нужно уметь, если ты хочешь играть в футбол, в нормальный, хороший футбол.

– В своем личном рейтинге на какое место поставили бы эту игру?
– На хорошее. У нас был целый ряд хороших игр, в этом сезоне, причем в первой половине тоже. Я вам уже говорил, что у нас даже сложилось так, что мы выиграли такие матчи, которые по содержанию были даже хуже, чем те матчи, которые мы не выиграли и потеряли очки. Сегодняшнюю игру я бы сильно не выделял, я бы поставил ее в добротный ряд. Здесь не скажешь, что здесь было много плохого, но всегда хорошо делать какие-нибудь рейтинги, когда ты выиграешь.

Я не хочу, чтобы мои слова неправильно поняли, что это что-то в сторону «Днепра-1», ни в коем случае. Я просто смотрел на это судейство, которое сегодня было и думал. Я несколько раз боролся за чемпионство и становился чемпионом со своей командой. Я бы не хотел никогда, я всегда боялся, чтобы кто-то мне сказал: «Вы стали чемпионами за счет судейства».

Я очень этого не хотел, чтобы так складывалось. Я сегодня на это смотрю, честно не хотел бы, чтобы когда-нибудь такое судейство было в пользу «Черноморца». И чтобы это судейство позволило «Черноморцу» стать чемпионом или выиграть. Вот я не хочу этого. Честно вам признаюсь. Это настолько большой осадок, что думаю – для чего это все, в принципе? До такого опускаться...

Возможно, я под влиянием этого судейства сегодняшнего. Но мне просто смешно все это наблюдать. Мне очень жаль, что это происходит в нашем футболе. Очень жаль, я честно вам говорю. Не знаю, по каким причинам, не хочу что-либо говорить об этом. Но просто мы видим то, что мы видим. Ну, где это? Где футбол?

Представьте, будь 20 тысяч человек на стадионе, по телевизору люди смотрят футбол. И такое происходит. И это все проходит дальше, дальше для этих судей, которые даже смели говорить футболистам такие реплики, которые не очень хотелось бы слышать. И они будут дальше судить. Я просто буду удивлен, если это увижу. Хочется сказать это, потому что на языке оно, – рассказал Григорчук.

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига Днепр-1 Черноморец - Днепр-1
Источник Sport.ua
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