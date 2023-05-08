Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОЙЕС: «Отличное шоу. Победа над МЮ придаст нам уверенности в еврокубке»
Англия
08 мая 2023, 05:23 | Обновлено 08 мая 2023, 05:47
48
0

МОЙЕС: «Отличное шоу. Победа над МЮ придаст нам уверенности в еврокубке»

Наставник «Вест Хэма» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

08 мая 2023, 05:23 | Обновлено 08 мая 2023, 05:47
48
0
МОЙЕС: «Отличное шоу. Победа над МЮ придаст нам уверенности в еврокубке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 35-го тура АПЛ:

«Мы смогли это сделать. Защищались, контратаковали и использовали момент. Счет 1:0. Мы были сильнее и даже заслужили счет 2:0. Борьба за выживание? Очков пока недостаточно (чтобы сохранить место в АПЛ), мы должны попытаться выиграть еще одну или две игры.

Публика была фантастической у нас сегодня, поэтому неудивительно, как мы сыграли. Команда устроила реально хорошее шоу. Показали характер, сыграли отлично. Иногда приходилось хорошо защищаться. В целом я думаю, что наше выступление было превосходным сегодня.

VAR? Было несколько решений против нас. Но я должен надеяться, что статистика выровняется, и мы получим пару пенальти до конца сезона.

Полуфинал Лиги конференций в четверг? Это большая неделя для нас. Мы с нетерпением ждем вечера четверга, у нас действительно есть шанс на трофей. У нас будет тяжелая игра, но я надеюсь, что сегодняшний вечер придаст нам уверенности».

По теме:
ТЕН ХАГ: «Ошибка де Хеа? Это часть футбола. Нам нужна перезагрузка»
Фулхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Дэвид Мойес Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Вест Хэм пресс-конференция
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полное доминирование. Ферстаппен выиграл гонку в Майами, дубль Ред Булла
Авто/мото | 08 мая 2023, 00:03 2
Полное доминирование. Ферстаппен выиграл гонку в Майами, дубль Ред Булла
Полное доминирование. Ферстаппен выиграл гонку в Майами, дубль Ред Булла

Ферстаппен стартовал 9-м, но одержал победу

Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Футбол | 07 мая 2023, 11:22 7
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса

Экс-тренера «Шахтера» открыто и, очевидно, заслуженно нахваливают на Туманном Альбионе

До чемпионства рукой подать. ПСЖ с голом Мбаппе в гостях обыграл Труа
Футбол | 07.05.2023, 23:59
До чемпионства рукой подать. ПСЖ с голом Мбаппе в гостях обыграл Труа
До чемпионства рукой подать. ПСЖ с голом Мбаппе в гостях обыграл Труа
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Футбол | 07.05.2023, 17:01
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Футбол | 07.05.2023, 19:54
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
06.05.2023, 09:45 25
Футбол
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
06.05.2023, 10:05 5
Футбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 9
Бокс
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
06.05.2023, 03:23
Бокс
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
06.05.2023, 15:23 5
Футбол
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 21
Футбол
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
07.05.2023, 13:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности