МОЙЕС: «Отличное шоу. Победа над МЮ придаст нам уверенности в еврокубке»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 35-го тура АПЛ:

«Мы смогли это сделать. Защищались, контратаковали и использовали момент. Счет 1:0. Мы были сильнее и даже заслужили счет 2:0. Борьба за выживание? Очков пока недостаточно (чтобы сохранить место в АПЛ), мы должны попытаться выиграть еще одну или две игры.

Публика была фантастической у нас сегодня, поэтому неудивительно, как мы сыграли. Команда устроила реально хорошее шоу. Показали характер, сыграли отлично. Иногда приходилось хорошо защищаться. В целом я думаю, что наше выступление было превосходным сегодня.

VAR? Было несколько решений против нас. Но я должен надеяться, что статистика выровняется, и мы получим пару пенальти до конца сезона.

Полуфинал Лиги конференций в четверг? Это большая неделя для нас. Мы с нетерпением ждем вечера четверга, у нас действительно есть шанс на трофей. У нас будет тяжелая игра, но я надеюсь, что сегодняшний вечер придаст нам уверенности».