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  4. ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
Чемпионат Франции
Лион
07.05.2023 18:05 – FT 5 : 4
Монпелье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
08 мая 2023, 03:41 | Обновлено 08 мая 2023, 04:11
69
0

ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье

Смотрите видеообзор поединка 34-го тура чемпионата Франции

08 мая 2023, 03:41 | Обновлено 08 мая 2023, 04:11
69
0
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Ляказетт

Невероятную перестрелку устроили «Лион» и «Монпелье» (5:4) в матче 34-м туре чемпионата Франции.

Зрители увидели 9 мячей. Причем покер (по 4 мяча) оформили Александер Ляказетт (у хозяев) и Элье Ваи (у гостей), который настрелял четыре мяча в интервале 15 минут (с 40-й по 55-ю)!

«Лион» выиграл матч, проигрывая 1:4 по ходу поединка! При счете 4:4 автором победного гола с пенальти на 90+9 минуте стал Александер Ляказетт.

Лига 1. 34-й тур

Лион – Монпелье – 5:4

Голы: Александер Ляказетт, 31, 59, 82, 90+9 (пен), Деян Ловрен, 70 – Элье Ваи 40, 41, 53, 55

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Лион).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Ловрен (Лион).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Монпелье).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Элье Ваи (Монпелье).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Монпелье).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Монпелье).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
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Источник Sport.ua
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