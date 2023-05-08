ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
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Невероятную перестрелку устроили «Лион» и «Монпелье» (5:4) в матче 34-м туре чемпионата Франции.
Зрители увидели 9 мячей. Причем покер (по 4 мяча) оформили Александер Ляказетт (у хозяев) и Элье Ваи (у гостей), который настрелял четыре мяча в интервале 15 минут (с 40-й по 55-ю)!
«Лион» выиграл матч, проигрывая 1:4 по ходу поединка! При счете 4:4 автором победного гола с пенальти на 90+9 минуте стал Александер Ляказетт.
Лига 1. 34-й тур
Лион – Монпелье – 5:4
Голы: Александер Ляказетт, 31, 59, 82, 90+9 (пен), Деян Ловрен, 70 – Элье Ваи 40, 41, 53, 55
Видеообзор матча
События матча
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