Украина. Премьер лига08 мая 2023, 00:40 | Обновлено 08 мая 2023, 01:11
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Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая в 15:00 поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги
08 мая 2023, 00:40 | Обновлено 08 мая 2023, 01:11
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Во понедельник, 8 мая, состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет против ковалевского «Колоса».
Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.
В первом круге победил «Колос» со счетом 2:0.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Колос».
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