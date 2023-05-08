Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 00:19 | Обновлено 08 мая 2023, 01:11
10
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос

В Ровно состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги

08 мая 2023, 00:19 | Обновлено 08 мая 2023, 01:11
10
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
НК Верес

Во понедельник, 8 мая, состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет против ковалевского «Колоса».

Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.

В первом круге победил «Колос» со счетом 2:0.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Колос».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Верес – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка где смотреть Верес - Колос
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Бокс | 07 мая 2023, 03:05 9
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело

Украинский боксер уверенно провел бой в мексиканской Гвадалахаре

Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Футбол | 07 мая 2023, 17:01 131
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера

На сумасшедший дальний удар Михайленко ответил Келси после неоднозначной ситуации

Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:0. Де Хеа не взял простой мяч. Видео гола, обзор
Футбол | 08.05.2023, 00:30
Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:0. Де Хеа не взял простой мяч. Видео гола, обзор
Вест Хэм – Ман Юнайтед – 1:0. Де Хеа не взял простой мяч. Видео гола, обзор
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Реализация немного подвела»
Футбол | 07.05.2023, 19:00
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Реализация немного подвела»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Реализация немного подвела»
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Футбол | 07.05.2023, 19:54
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
07.05.2023, 17:50 26
Футбол
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
06.05.2023, 15:23 5
Футбол
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
07.05.2023, 07:15 1
Бокс
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
07.05.2023, 13:21 3
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
06.05.2023, 10:48 2
Теннис
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 21
Футбол
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
06.05.2023, 12:30
Хоккей
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
06.05.2023, 00:43 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности