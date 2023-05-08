Во понедельник, 8 мая, состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет против ковалевского «Колоса».

Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.

В первом круге победил «Колос» со счетом 2:0.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Колос».