Украина. Премьер лига08 мая 2023, 00:19 | Обновлено 08 мая 2023, 01:11
10
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Колос
В Ровно состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги
08 мая 2023, 00:19 | Обновлено 08 мая 2023, 01:11
10
0
Во понедельник, 8 мая, состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский «Верес» сыграет против ковалевского «Колоса».
Поединок пройдет в Ровно на «Авангарде», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале, YouTube-канале и платформе Setanta Sports.
В первом круге победил «Колос» со счетом 2:0.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Колос».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 мая 2023, 03:05 9
Украинский боксер уверенно провел бой в мексиканской Гвадалахаре
Футбол | 07 мая 2023, 17:01 131
На сумасшедший дальний удар Михайленко ответил Келси после неоднозначной ситуации
Футбол | 08.05.2023, 00:30
Футбол | 07.05.2023, 19:00
Футбол | 07.05.2023, 19:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.05.2023, 17:50 26
06.05.2023, 15:23 5
07.05.2023, 07:15 1
07.05.2023, 13:21 3
06.05.2023, 10:48 2
07.05.2023, 15:02 21
06.05.2023, 12:30
06.05.2023, 00:43 6