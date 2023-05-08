ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик посетил финал теннисного турнира ATP 1000 в испанском Мадриде.

Мудрик смотрел матч на трибунах рядом с легендой мадридского «Реала» Раулем Гонсалесом.

Испанский теннисист Карлос Алькарас во второй раз подряд выиграл турнир в Мадриде, обыграв лаки-лузера Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах

В субботу, 7 мая, «Челси» в очередном матче обыграл «Борнмут» (3:1). Синие проводят неудачный сезон и уже потеряли шансы пробиться в еврокубки.