ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
Испанец Карлос Алькарас во второй раз подряд выиграл турнир
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик посетил финал теннисного турнира ATP 1000 в испанском Мадриде.
Мудрик смотрел матч на трибунах рядом с легендой мадридского «Реала» Раулем Гонсалесом.
Испанский теннисист Карлос Алькарас во второй раз подряд выиграл турнир в Мадриде, обыграв лаки-лузера Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах
В субботу, 7 мая, «Челси» в очередном матче обыграл «Борнмут» (3:1). Синие проводят неудачный сезон и уже потеряли шансы пробиться в еврокубки.
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