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  4. ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
Англия
08 мая 2023, 00:51 | Обновлено 08 мая 2023, 01:24
116
0

ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде

Испанец Карлос Алькарас во второй раз подряд выиграл турнир

08 мая 2023, 00:51 | Обновлено 08 мая 2023, 01:24
116
0
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
Setanta

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик посетил финал теннисного турнира ATP 1000 в испанском Мадриде.

Мудрик смотрел матч на трибунах рядом с легендой мадридского «Реала» Раулем Гонсалесом.

Испанский теннисист Карлос Алькарас во второй раз подряд выиграл турнир в Мадриде, обыграв лаки-лузера Яна-Леннарда Штруффа в трех сетах

В субботу, 7 мая, «Челси» в очередном матче обыграл «Борнмут» (3:1). Синие проводят неудачный сезон и уже потеряли шансы пробиться в еврокубки.

По теме:
Алькарас защитил титул ATP 1000 в Мадриде, обыграв в финале лаки-лузера
Карлос Алькарас – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Михаил Мудрик Рауль Гонсалес Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас (теннисист) ATP Мадрид
Источник Sport.ua
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