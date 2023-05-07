Боруссия Дортмунд с теннисным счетом разбила Вольфсбург
«Шмели» одержали крупную победу
В воскресенье, 7 мая, в Дортмунде состоялся матч 31-го тура чемпионата Германии, в котором отношения выяснили местная «Боруссия» и «Вольфсбург».
Борьбы в поединке не получилось, так как доминирование «шмелей» над гостями было внушительным. Финальный свисток возвестил о победе дортмундцев со счетом 6:0. До дублю у победителей оформили Карим Адейеми и Джуд Беллингем.
В таблице немецкого чемпионата лидирует «Бавария», у которой 65 очков. «Боруссия» Дортмунд вторая с 64 пунктами. Далее идет РБ «Лецпциг», имея 57 очков.
Чемпионат Германии. 31-й тур
«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург» - 6:0
Голы: Адейеми, 14, 59, Алле, 28, Мален, 37, Беллингем, 54, 86.
На 65-й минуте Адейеми не реализовал пенальти.
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