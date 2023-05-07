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Чемпионат Германии
Боруссия Д
07.05.2023 18:30 – FT 6 : 0
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Греция
07 мая 2023, 20:26 | Обновлено 07 мая 2023, 20:34
179
0

Боруссия Дортмунд с теннисным счетом разбила Вольфсбург

«Шмели» одержали крупную победу

07 мая 2023, 20:26 | Обновлено 07 мая 2023, 20:34
179
0
Боруссия Дортмунд с теннисным счетом разбила Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 мая, в Дортмунде состоялся матч 31-го тура чемпионата Германии, в котором отношения выяснили местная «Боруссия» и «Вольфсбург».

Борьбы в поединке не получилось, так как доминирование «шмелей» над гостями было внушительным. Финальный свисток возвестил о победе дортмундцев со счетом 6:0. До дублю у победителей оформили Карим Адейеми и Джуд Беллингем.

В таблице немецкого чемпионата лидирует «Бавария», у которой 65 очков. «Боруссия» Дортмунд вторая с 64 пунктами. Далее идет РБ «Лецпциг», имея 57 очков.

Чемпионат Германии. 31-й тур

«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург» - 6:0

Голы: Адейеми, 14, 59, Алле, 28, Мален, 37, Беллингем, 54, 86.

На 65-й минуте Адейеми не реализовал пенальти.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд Вольфсбург Карим Адейеми Джуд Беллингем Дониелл Мален
Источник Sport.ua
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