Александр ПИХАЛЕНОК: «От Александрии такой хороший подарочек»
Игрок «Днепра-1» – об игре с «Черноморцем» на свой день рождения
Полузащитник команды «Днепр-1» Александр Пихаленок дал оценку матчу УПЛ с «Черноморцем» (2:1), который состоялся в день его рождения, сегодня 7 мая.
– Александр, сегодня для тебя двойной праздник?
– Действительно, двойной праздник. Спасибо команде за то, что подарили такую важную победу. Мы сегодня провели очень хороший матч и вырвали эту победу.
– После такой победы именинный торт на вкус по-особенному?
– Да, действительно, согласен.
– Насколько тяжело было отыгрываться?
– Было очень тяжело, потому что соперник ничего почти не создал. Единственный момент, который у них был до этого в первом тайме, это когда Авагимян наносил удар, а Рыбак его парировал. А гол они забили после обычного выноса от своих ворот, когда игрок «Черноморца» сумел выскочить один на один с Рыбаком и забить. Очень хорошо, что мы сумели забить быстрый гол и сравнять счет, а потом уже дожали соперника.
– Еще тяжелый момент был, когда Довбик не реализовал пенальти. Как это повлияло на команду?
– Мы все равно чувствовали, что сумеем дожать соперника. Такое бывает, ведь игрок не может всегда забивать - это футбол, и это нормально. Так что победа есть победа.
– Почему не ты подавал угловой, когда Довбик забил победный гол?
– Да у меня сегодня что-то стандарты не пошли, можно сказать. Я передал это право Пеглоу, он здорово подал, а Артем забил. Что еще надо? Есть победа и я рад, что так случилось.
– Потеря очков «Шахтером» тоже сегодня сыграла в нашу пользу.
– Да, от «Александрии» такой хороший подарочек. Но теперь будет очень важный матч с той же «Александрией», и надо его выигрывать, чтобы бороться за первое место.
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