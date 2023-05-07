Александр ПИХАЛЕНОК: «От Александрии такой хороший подарочек»

Полузащитник команды «Днепр-1» Александр Пихаленок дал оценку матчу УПЛ с «Черноморцем» (2:1), который состоялся в день его рождения, сегодня 7 мая.

– Александр, сегодня для тебя двойной праздник?

– Действительно, двойной праздник. Спасибо команде за то, что подарили такую важную победу. Мы сегодня провели очень хороший матч и вырвали эту победу.

– После такой победы именинный торт на вкус по-особенному?

– Да, действительно, согласен.

– Насколько тяжело было отыгрываться?

– Было очень тяжело, потому что соперник ничего почти не создал. Единственный момент, который у них был до этого в первом тайме, это когда Авагимян наносил удар, а Рыбак его парировал. А гол они забили после обычного выноса от своих ворот, когда игрок «Черноморца» сумел выскочить один на один с Рыбаком и забить. Очень хорошо, что мы сумели забить быстрый гол и сравнять счет, а потом уже дожали соперника.

– Еще тяжелый момент был, когда Довбик не реализовал пенальти. Как это повлияло на команду?

– Мы все равно чувствовали, что сумеем дожать соперника. Такое бывает, ведь игрок не может всегда забивать - это футбол, и это нормально. Так что победа есть победа.

– Почему не ты подавал угловой, когда Довбик забил победный гол?

– Да у меня сегодня что-то стандарты не пошли, можно сказать. Я передал это право Пеглоу, он здорово подал, а Артем забил. Что еще надо? Есть победа и я рад, что так случилось.

– Потеря очков «Шахтером» тоже сегодня сыграла в нашу пользу.

– Да, от «Александрии» такой хороший подарочек. Но теперь будет очень важный матч с той же «Александрией», и надо его выигрывать, чтобы бороться за первое место.