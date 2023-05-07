Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «От Александрии такой хороший подарочек»
Украина. Первая лига
07 мая 2023, 20:10 | Обновлено 07 мая 2023, 20:21
540
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «От Александрии такой хороший подарочек»

Игрок «Днепра-1» – об игре с «Черноморцем» на свой день рождения

07 мая 2023, 20:10 | Обновлено 07 мая 2023, 20:21
540
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «От Александрии такой хороший подарочек»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник команды «Днепр-1» Александр Пихаленок дал оценку матчу УПЛ с «Черноморцем» (2:1), который состоялся в день его рождения, сегодня 7 мая.

– Александр, сегодня для тебя двойной праздник?

– Действительно, двойной праздник. Спасибо команде за то, что подарили такую важную победу. Мы сегодня провели очень хороший матч и вырвали эту победу.

– После такой победы именинный торт на вкус по-особенному?

– Да, действительно, согласен.

– Насколько тяжело было отыгрываться?

– Было очень тяжело, потому что соперник ничего почти не создал. Единственный момент, который у них был до этого в первом тайме, это когда Авагимян наносил удар, а Рыбак его парировал. А гол они забили после обычного выноса от своих ворот, когда игрок «Черноморца» сумел выскочить один на один с Рыбаком и забить. Очень хорошо, что мы сумели забить быстрый гол и сравнять счет, а потом уже дожали соперника.

– Еще тяжелый момент был, когда Довбик не реализовал пенальти. Как это повлияло на команду?

– Мы все равно чувствовали, что сумеем дожать соперника. Такое бывает, ведь игрок не может всегда забивать - это футбол, и это нормально. Так что победа есть победа.

– Почему не ты подавал угловой, когда Довбик забил победный гол?

– Да у меня сегодня что-то стандарты не пошли, можно сказать. Я передал это право Пеглоу, он здорово подал, а Артем забил. Что еще надо? Есть победа и я рад, что так случилось.

– Потеря очков «Шахтером» тоже сегодня сыграла в нашу пользу.

– Да, от «Александрии» такой хороший подарочек. Но теперь будет очень важный матч с той же «Александрией», и надо его выигрывать, чтобы бороться за первое место.

По теме:
Источник: Рух не предоставил Ингульцу автобус и тренировочное поле
Руслан РОТАНЬ: «Все уже насмехаются над нашими ничьими»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Реализация немного подвела»
Александр Пихаленок Днепр-1 Черноморец Одесса Черноморец - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Футбол | 07 мая 2023, 17:01 101
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера

На сумасшедший дальний удар Михайленко ответил Келси после неоднозначной ситуации

Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Бокс | 07 мая 2023, 09:06 16
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри

Тони считает, что до того боя Владимиру подбирали удобных соперников

Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Футбол | 07.05.2023, 17:50
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Футбол | 06.05.2023, 22:48
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
Футбол | 07.05.2023, 17:51
Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
05.05.2023, 19:40 10
Теннис
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
06.05.2023, 00:43 6
Футбол
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
06.05.2023, 12:30
Хоккей
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
05.05.2023, 21:17 10
Футбол
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
06.05.2023, 03:23
Бокс
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
06.05.2023, 15:23 5
Футбол
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
Ястремская одолела первую сеяную в Каталонии и вышла в полуфинал
05.05.2023, 16:25 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности