Гендиректор Кривбасса: «Новичок долго ждал на границе и наконец приехал»

Генеральный директор ФК «Кривбасс» Владимир Баенко рассказал, что к команде присоединился новичок Даниэль Созах из Нигера:

«Наконец-то он к нам приехал. Мы рады видеть его в Кривом Роге. Все вопросы с визами закрыты. Он еще долго ждал на границе, но, несмотря на все трудности, он присоединился к «Кривбассу».

Да, есть определенные бюрократические трудности с визами. Это все из-за войны. Но мы преодолели этот барьер на пути Даниэля в Украину. Уверен, одолеем и врага, устроившего нам эти дополнительные трудности».

24-летний форвард Даниэль Созах впервые получил вызов в сборную Нигера в 2021 году. С тех пор сыграл за сборную 15 матчей, забил 4 гола. В марте играл за Нигер в квалификации Кубка африканских наций, где его команда уступила по сумме двух матчей Алжира – 1:2, 0:1. Единственный гол в ворота алжирцев забил именно новоиспеченный нападающий «Кривбасса».