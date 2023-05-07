Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гендиректор Кривбасса: «Новичок долго ждал на границе и наконец приехал»
Украина. Первая лига
07 мая 2023, 19:43 | Обновлено 07 мая 2023, 19:57
638
0

Гендиректор Кривбасса: «Новичок долго ждал на границе и наконец приехал»

Владимир Баенко рассказал, что к команде присоединился Даниэль Созах

07 мая 2023, 19:43 | Обновлено 07 мая 2023, 19:57
638
0
Гендиректор Кривбасса: «Новичок долго ждал на границе и наконец приехал»
ФК Кривбасс. Даниэль Созах

Генеральный директор ФК «Кривбасс» Владимир Баенко рассказал, что к команде присоединился новичок Даниэль Созах из Нигера:

«Наконец-то он к нам приехал. Мы рады видеть его в Кривом Роге. Все вопросы с визами закрыты. Он еще долго ждал на границе, но, несмотря на все трудности, он присоединился к «Кривбассу».

Да, есть определенные бюрократические трудности с визами. Это все из-за войны. Но мы преодолели этот барьер на пути Даниэля в Украину. Уверен, одолеем и врага, устроившего нам эти дополнительные трудности».

24-летний форвард Даниэль Созах впервые получил вызов в сборную Нигера в 2021 году. С тех пор сыграл за сборную 15 матчей, забил 4 гола. В марте играл за Нигер в квалификации Кубка африканских наций, где его команда уступила по сумме двух матчей Алжира – 1:2, 0:1. Единственный гол в ворота алжирцев забил именно новоиспеченный нападающий «Кривбасса».

По теме:
Даниэль СОСА: «Впереди много работы, хочу быстро влиться в новый коллектив»
Кривбасс – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
трансферы трансферы УПЛ Даниэль Созах Владимир Баенко Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Футбол | 06 мая 2023, 20:02 10
Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А
Их тренировал Шевченко. Определена вторая команда, которая вышла в Серию А

«Дженоа» снова будет играть в элите Италии

Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
Теннис | 06 мая 2023, 22:07 10
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко
Свентек упустила трофей на супертурнире в Мадриде, проиграв Соболенко

К сожалению, Ига не смогла справиться с теннисисткой без флага

Лунин выиграл все возможные трофеи в составе Реала
Футбол | 07.05.2023, 13:51
Лунин выиграл все возможные трофеи в составе Реала
Лунин выиграл все возможные трофеи в составе Реала
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Футбол | 06.05.2023, 22:48
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Источник: Рух не предоставил Ингульцу автобус и тренировочное поле
Футбол | 07.05.2023, 19:23
Источник: Рух не предоставил Ингульцу автобус и тренировочное поле
Источник: Рух не предоставил Ингульцу автобус и тренировочное поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
06.05.2023, 10:48 2
Теннис
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
06.05.2023, 18:09 20
Футбол
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
07.05.2023, 11:22 7
Футбол
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
06.05.2023, 15:23 5
Футбол
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
06.05.2023, 00:43 6
Футбол
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
06.05.2023, 03:23
Бокс
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
05.05.2023, 19:40 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности