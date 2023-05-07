Руслан РОТАНЬ: «Все уже насмехаются над нашими ничьими»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань дал комментарий после ничьей с донецким«Шахтером» (1:1) в 25 туре УПЛ.

«Имеем такой результат... Все уже, наверное, привыкли и все уже насмехаются над нашими ничьими. Но такая ничья с такой командой европейского класса дает силы, показывает, к чему мы должны стремиться, на что должны равняться.

Если мы хотим играть в хороший футбол, если хотим быть среди лидеров украинского футбола, то нужно играть с такой структурой, с такой самоотдачей. Особенно в первом тайме сегодня – было приятно смотреть на эту команду. У нас все впереди.

Во втором тайме, к сожалению, немного отошли назад, играли от обороны. У нас есть ряд травм, очень тяжело ребятам нести через три дня на четвертое это бремя. Должны сейчас смотреть на следующий матч, у нас через три дня игра в Ужгороде с «Днепром-1». Задача номер один – восстановиться и показать красивую игру, результат и самоотдачу такую, которая была и сегодня», – сказал Ротань.