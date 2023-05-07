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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 17:51 |
919
3

Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»

Наставник «Черноморца» – о поражении от «Днепра-1»

07 мая 2023, 17:51 |
919
3
Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (1:2) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

«В компоненте владения мячом не могу сказать, что была какая-то идеальная картина. Была нормальная картина. Вначале было немного сложнее, поскольку соперник старался высоко прессинговать, но это не должно быть для нас чем-то страшным. Мы играем 10 на 10 и должны уметь играть сильно в начале атаки. Думаю, целый ряд именно таких начальных стадий атаки у нас был достаточно неплохим, мы выходили из такого прессинга, но, конечно, тут нужно еще много работать. Потому что это современный футбол. Это такие составляющие, которые нужно уметь отрабатывать, если хочешь играть в хороший футбол», - сказал Григорчук.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Днепр-1
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Григорчук молодец. Создал команду которая ни перед какими авторитетами не прогибается. Вот таких команд побольше надо в УПЛ.
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+1
u6464u
Роман ви красавчик,зліпити із того що було пристойну команду,молодець, шана вам за працю.
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+1
Zanregent
Что мне нравится в Григорчуке : толковый тренер,он не парит в небесах а реально смотрит на вещи и делает своё дело 
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0
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