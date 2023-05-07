Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (1:2) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

«В компоненте владения мячом не могу сказать, что была какая-то идеальная картина. Была нормальная картина. Вначале было немного сложнее, поскольку соперник старался высоко прессинговать, но это не должно быть для нас чем-то страшным. Мы играем 10 на 10 и должны уметь играть сильно в начале атаки. Думаю, целый ряд именно таких начальных стадий атаки у нас был достаточно неплохим, мы выходили из такого прессинга, но, конечно, тут нужно еще много работать. Потому что это современный футбол. Это такие составляющие, которые нужно уметь отрабатывать, если хочешь играть в хороший футбол», - сказал Григорчук.